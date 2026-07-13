Công nghệ 13/7: Microsoft đưa Android vào Windows 11

(VTC News) -

Microsoft tăng cường tích hợp Android vào Windows 11

Microsoft đang thử nghiệm nhiều thay đổi nhằm đưa Android và Windows 11 xích lại gần nhau hơn. Theo báo cáo, công ty muốn mở rộng trải nghiệm Phone Link để trở nên liền mạch và tự nhiên hơn trong hệ điều hành.

Giao diện Windows 11 với biểu tượng điện thoại trên thanh tác vụ, minh họa cho kế hoạch tích hợp Android sâu hơn của Microsoft. (Ảnh: Window Central)

Một trong những điểm mới là biểu tượng điện thoại trên thanh tác vụ, cho phép người dùng xem trạng thái thiết bị, bật/tắt chế độ “Do Not Disturb” hay rung, thậm chí kéo thả file trực tiếp sang điện thoại. Ngoài ra, Microsoft cũng nghiên cứu cải thiện đồng bộ lịch sử clipboard, giúp người dùng truy cập toàn bộ nội dung đã sao chép giữa PC và smartphone.

Đáng chú ý, hãng còn phát triển ứng dụng Messages độc lập, thay thế tính năng nhắn tin trong Phone Link. Những cải tiến này hiện mới ở giai đoạn thử nghiệm nội bộ, nhưng nếu được triển khai, chúng sẽ giúp Windows 11 trở thành hệ sinh thái gắn kết hơn với Android.

BenQ ra mắt màn hình chuyên nghiệp cho nhiếp ảnh gia

BenQ vừa giới thiệu PD2732U, mẫu màn hình 27 inch 4K mới thuộc dòng Creative Pro, hướng đến nhiếp ảnh gia và nhà sáng tạo nội dung. Sản phẩm nổi bật với khả năng hiển thị màu sắc cực rộng, bao phủ 99% Adobe RGB, 99% DCI‑P3 và 100% sRGB - mức độ mà ít màn hình nào đạt được.

Màn hình BenQ PD2732U với độ phủ màu Adobe RGB 99%, thiết kế dành riêng cho nhiếp ảnh gia và nhà sáng tạo nội dung. (Ảnh: BenQ)

Mỗi chiếc PD2732U đều được hiệu chỉnh tại nhà máy với độ chính xác Delta E <2, đồng thời đạt chứng nhận Calman Verified và Pantone Validated. Công nghệ AQCOLOR Pilot giúp duy trì độ chính xác màu lâu dài, trong khi tính năng hiệu chỉnh đồng đều từ góc đến góc đảm bảo độ sáng và màu sắc ổn định trên toàn màn hình.

Ngoài chất lượng hình ảnh, PD2732U còn hỗ trợ Thunderbolt 4, Smart KVM và tối ưu màu cho Mac. Giá bán khởi điểm là 699 USD và sẽ có mặt trên Amazon từ 1/9.

Nintendo Switch 2 Camera giảm giá kỷ lục

Nintendo vừa tung ưu đãi lớn cho phụ kiện camera chính thức của Switch 2. Trước đây, sản phẩm thường được bán với giá khoảng 55 USD, nhưng hiện tại GameStop đang giảm xuống chỉ còn 10 USD – mức thấp nhất từ trước đến nay, tiết kiệm hơn 80%.

Camera chính thức của Nintendo Switch 2. (Ảnh: Nintendo)

Camera này cho phép người dùng tham gia GameChat với video trực tiếp khi chơi, đồng thời tương thích với một số tựa game như Super Mario Party Jamboree – Switch 2 Edition. Người chơi thậm chí có thể hóa thân thành Fox McCloud hoặc các nhân vật Star Fox với avatar tương tác, phản chiếu biểu cảm và chuyển động.

Thiết bị nhỏ gọn, dễ di chuyển, hỗ trợ góc rộng và cảm biến hình ảnh nhạy sáng, giúp nhận diện khuôn mặt tốt ngay cả trong phòng lớn. Ngoài ra, camera còn có màn che bảo mật tích hợp để bảo vệ quyền riêng tư khi không sử dụng.