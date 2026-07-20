Công nghệ 20/7: Ra mắt Laptop gaming ASUS với màn hình Mini LED 240Hz

(VTC News) -

Asus ra mắt laptop gaming mạnh mẽ với màn hình 240Hz

Asus vừa trình làng mẫu laptop gaming mới trang bị màn hình Mini LED 240Hz, hứa hẹn mang lại trải nghiệm hình ảnh mượt mà và sắc nét cho game thủ. Đây là bước tiến lớn trong công nghệ hiển thị, giúp giảm hiện tượng xé hình và tăng độ chính xác màu sắc.

Laptop gaming Asus mới với màn hình Mini LED 240Hz. (Ảnh: ASUS)

Ngoài màn hình, chiếc laptop còn sở hữu cấu hình mạnh mẽ với CPU Intel Core thế hệ mới và GPU NVIDIA RTX cao cấp. Hệ thống tản nhiệt cải tiến giúp duy trì hiệu năng ổn định ngay cả khi chơi game nặng hoặc làm việc đồ họa chuyên sâu.

Sản phẩm hiện đã được mở bán toàn cầu, nhắm đến nhóm người dùng đam mê game và sáng tạo nội dung. Với sự kết hợp giữa hiệu năng, màn hình cao cấp và thiết kế hiện đại, Asus kỳ vọng sẽ cạnh tranh mạnh mẽ trong phân khúc laptop gaming cao cấp.

Pixel 11 Pro XL: Bước tiến so với Pixel 10 Pro XL

Google Pixel 11 Pro XL ra mắt tháng 8/2026 hứa hẹn mang đến hiệu năng vượt trội nhờ chip Tensor G6 sản xuất trên tiến trình 2nm. Máy được trang bị GPU PowerVR mới hỗ trợ Vulkan 1.4, giúp cải thiện trải nghiệm chơi game và tối ưu hiệu suất hàng ngày. Ngoài ra, dung lượng pin tăng nhẹ cùng modem MediaTek mới giúp tiết kiệm năng lượng hơn 20-30%.

Pixel 11 Pro XL với vòng sáng Pixel Glow độc đáo quanh cụm camera. (Ảnh: Android Central)

Về thiết kế, Pixel 11 Pro XL gần như giống Pixel 10 Pro XL nhưng nổi bật với tính năng Pixel Glow - vòng LED quanh cụm camera sau, có thể phát sáng khi nhận thông báo hoặc tương tác với ứng dụng. Đây là điểm nhấn tạo sự khác biệt, mang lại diện mạo hiện đại và độc đáo hơn.

Camera của Pixel 11 Pro XL vẫn giữ cấu hình ba ống kính như thế hệ trước, nhưng Google được kỳ vọng sẽ cải thiện chất lượng telephoto và quay video. Dù vậy, mức giá cao khiến Pixel 10 Pro XL vẫn là lựa chọn hợp lý cho người dùng muốn tiết kiệm chi phí mà vẫn có trải nghiệm tốt.

Kodak EC35: Máy ảnh phim giá rẻ cho người mới bắt đầu

Kodak vừa giới thiệu EC35 - một chiếc máy ảnh phim 35mm nhỏ gọn, dễ sử dụng và có mức giá chỉ 35 USD. Sản phẩm được thiết kế hướng tới người mới làm quen với máy ảnh phim, mang lại trải nghiệm đơn giản như máy ảnh dùng một lần.

Kodak EC35 - máy ảnh phim nhỏ gọn, nhiều màu sắc. (Ảnh: Reto)

EC35 sở hữu ống kính 25mm khẩu độ f/10 cố định, tốc độ màn trập 1/100 giây và đèn flash tích hợp dùng pin AA. Điểm tiện lợi là nắp trượt bảo vệ ống kính đồng thời khóa màn trập, giúp người dùng dễ dàng bỏ máy vào túi mà không lo chụp nhầm. Máy có bảy màu sắc trẻ trung như đen, trắng, vàng bơ, tím, xanh nhạt, hồng và xanh bơ.

So với các mẫu trước như Kodak Snapic A1 giá 100 USD hay EKTAR H35 giá 50 USD, EC35 hạ thấp rào cản tiếp cận hơn nữa. Người dùng có thể mua riêng hoặc chọn gói kèm một cuộn phim Kodak Ultramax 400 với giá thêm 10 USD, phù hợp cho những ai muốn thử trải nghiệm ảnh phim mà không tốn kém.