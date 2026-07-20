Ban Chấp hành Trung ương Đảng vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 20/7, trước thềm Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng và các đại biểu đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Dự lễ viếng có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đại biểu tham dự Hội nghị Trung ương 3.
Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”.
Tiếp đó, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã đến đặt vòng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn (Hà Nội).
Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ”.
Hội nghị lần thứ 3, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV dự kiến họp từ ngày 20 đến 24/7 tại Hà Nội.
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