Ban Chấp hành Trung ương Đảng vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

(VTC News) -

Sáng 20/7, trước thềm Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng và các đại biểu đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dẫn đầu đoàn đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: TTXVN)

Dự lễ viếng có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đại biểu tham dự Hội nghị Trung ương 3.

Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”.

Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đại biểu dự Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. (Ảnh: TTXVN)

Tiếp đó, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã đến đặt vòng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn (Hà Nội).

Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ”.

Đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội. (Ảnh: TTXVN)

Hội nghị lần thứ 3, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV dự kiến họp từ ngày 20 đến 24/7 tại Hà Nội.