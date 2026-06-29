Công an giúp nữ du khách Kazakhstan tìm lại nhiều tài sản, giấy tờ quan trọng

(VTC News) -

Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Công an phường Nam Đông Hà vừa nhận được thư cảm ơn của nữ du khách nước ngoài vì giúp đỡ tìm lại được tài sản thất lạc.

Trước đó, ngày 25/6, Công an phường Nam Đông Hà tiếp nhận tin báo của cô Temirtas Aruzhan Medetkyzy (quốc tịch Kazakhstan) việc bị thất lạc hành lý trong quá trình du lịch tại địa phuơng, bên trong hành lý có nhiều tài sản và giấy tờ cá nhân quan trọng.

Chị Temirtas Aruzhan Medetkyzy vui mừng khi nhận lại tài sản tại trụ sở Công an phường Nam Đông Hà. (Ảnh: Công an Quảng Trị)

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, với tinh thần trách nhiệm, khẩn trương, Công an phường Nam Đông Hà nhanh chóng triển khai các biện pháp xác minh, truy tìm. Chỉ trong vòng 24 giờ, toàn bộ hành lý được tìm thấy. Đến sáng 28/6/2026, du khách Temirtas Aruzhan Medetkyzy đến trụ sở Công an phường Nam Đông Hà và được trao trả nguyên vẹn tài sản của mình.

Chị Temirtas Aruzhan Medetkyzy chia sẻ, rất bất ngờ và hạnh phúc khi nhận được thông tin của Công an phường Nam Đông Hà. Xúc động trước sự tận tâm và trách nhiệm của lực lượng công an, chị Temirtas Aruzhan Medetkyzy gửi thư cảm ơn đến Tổ Phòng, chống tội phạm Công an phường Nam Đông Hà bày tỏ sự hạnh phúc và biết ơn đối với lực lượng công an.

Lá thư cảm ơn của chị Temirtas Aruzhan Medetkyzy gửi đến Công an phường Nam Đông Hà. (Ảnh: Công an Quảng Trị)

Cách đây 1 tuần, Công an phường Hội An (Đà Nẵng) cũng tiếp nhận trình báo của chị Thẩm Diễm Lam (SN 2004, quốc tịch Trung Quốc) về việc bị thất lạc điện thoại di động trong quá trình tham quan tại khu vực phố cổ Hội An.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Hội An khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh, truy tìm tài sản cho du khách. Đến khoảng 19h cùng ngày, lực lượng công an tìm được chiếc điện thoại và trao trả lại cho chị Thẩm Diễm Lam.

Nhận lại tài sản, nữ du khách bày tỏ niềm vui và xúc động trước tinh thần trách nhiệm, sự tận tình hỗ trợ của cán bộ, chiến sĩ Công an phường Hội An. Sau đó, chị đã viết thư cảm ơn gửi đến đơn vị với những lời tri ân chân thành cùng những nét vẽ thể hiện tình cảm đặc biệt dành cho lực lượng công an.

Trong thư, chị Thẩm Diễm Lam chia sẻ đây là lần đầu tiên đến Hội An và cũng là lần đầu gặp sự cố mất tài sản trong chuyến đi. Việc chiếc điện thoại chứa nhiều hình ảnh, thông tin quan trọng được tìm lại trong thời gian ngắn giúp chị giảm bớt lo lắng và tiếp tục hành trình với nhiều ấn tượng tốt đẹp.

Chị bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần trách nhiệm, thái độ tận tâm của cán bộ, chiến sĩ Công an phường Hội An và gửi lời cảm ơn chân thành đến lực lượng hỗ trợ mình.