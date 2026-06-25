Công an xác minh vụ nữ khách hàng bị shipper hành hung ở Hà Nội

(VTC News) -

Ngày 25/6, Công an phường Láng (Hà Nội) xác minh vụ việc nữ khách hàng tố bị người giao đồ ăn (shipper) hành hung do nhận đồ chậm trễ.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip kèm thông tin một nữ khách hàng bị người giao đồ ăn hành hung tại khu vực số 54 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội vào ngày 23/6.

Nữ khách hàng bị shipper kéo lê, hành hung.

Người đăng tải cho biết, nữ khách hàng đặt đồ ăn và đã thanh toán trước. Khi đến nơi, shipper gọi điện 2 cuộc nhưng khách không nghe máy do không để ý điện thoại. Khoảng 3 phút sau, nữ khách hàng gọi lại và gần 10 phút sau xuống nhận đồ. Tuy nhiên, khi hai bên gặp nhau, người giao hàng được cho là đã chửi bới vì phải gọi nhiều lần.

Sau đó, người này bị tố cố tình hoàn thành đơn hàng trên ứng dụng nhưng không giao đồ ăn cho khách. Khi nữ khách hàng nói sẽ phản ánh sự việc lên tổng đài, shipper tiếp tục có lời lẽ gay gắt.

Theo bài đăng, khi nạn nhân rời đi, người này đã đuổi theo, túm tóc, kéo lê nữ khách hàng dưới đường và đánh vào mặt nhiều lần.

Hình ảnh từ camera an ninh được chia sẻ cho thấy sự việc xảy ra trên vỉa hè, thu hút sự chú ý của một số người xung quanh. Vụ việc sau đó được lan truyền trên mạng xã hội, gây bức xúc trong dư luận.

Một số bình luận cảm thông cho công việc của nam shipper phải đợi chờ khách hàng dưới trời nắng nóng, tuy nhiên đa số bình luận lên án gay gắt hành vi côn đồ, hành hung phụ nữ giữa nơi công cộng của người này.