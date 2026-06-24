Băng rừng, vượt đường núi ứng cứu nam du khách Đức bị tai nạn gãy chân

(VTC News) -

Theo đó, chiều 23/6, Baldus Kimi Marwin (21 tuổi, quốc tịch Đức) đi phượt xe máy một mình và gặp tai nạn dẫn đến gãy chân tại núi Hóc Chanh, thôn An Thành, xã Duy Xuyên, TP Đà Nẵng.

Lúc này, Baldus Kimi Marwin gửi định vị về chủ nhà nghỉ nhờ cầu cứu. Tiếp nhận thông tin từ chủ nhà nghỉ, hơn 20 cán bộ, chiến sĩ Công an xã và lực lượng An ninh trật tự cơ sở phối hợp cùng với Quân sự xã, chính quyền thôn, người dân địa phương tổ chức ứng cứu.

Lực lượng chức năng phối hợp đưa nam du khách xuống núi an toàn. (Ảnh: C.A)

Bất chấp nắng gắt, đường núi hiểm trở, các lực lượng đã tiếp cận hiện trường và đưa nam du khách xuống núi an toàn, sau đó chuyển về Bệnh viện Duy Xuyên điều trị.

Hiện sức khỏe của Baldus Kimi Marwin đã ổn định.

Hồi tháng 4 vừa qua, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 3 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Đà Nẵng) giải cứu thành công một nam du khách nước ngoài mắc kẹt trong phòng vệ sinh do té ngã, không thể tự di chuyển.

Cụ thể, sáng 22/4, Trung tâm thông tin chỉ huy nhận tin báo về vụ việc xảy ra tại khu nhà trên đường An Thượng 3, phường Ngũ Hành Sơn. Nạn nhân là ông S.A.G. (quốc tịch Mỹ), cao khoảng 1,80m, nặng gần 300kg.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã điều động cán bộ, phương tiện đến hiện trường. Tuy nhiên, công tác giải cứu gặp nhiều khó khăn do không gian phòng vệ sinh chật hẹp, trong khi nạn nhân có thể trạng lớn.

Các chiến sĩ đã sử dụng thiết bị chuyên dụng, xây dựng phương án phù hợp, phối hợp với công an địa phương và lực lượng y tế để đảm bảo an toàn cho nạn nhân.

Sau khoảng 3 giờ nỗ lực, lực lượng chức năng đã đưa nạn nhân ra ngoài an toàn để nhân viên y tế chăm sóc.