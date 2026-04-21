Nhận lại tài sản thất lạc, du khách nước ngoài viết thư cảm ơn Công an Đà Nẵng

(VTC News) -

Công an phường Ngũ Hành Sơn cho biết vừa trao trả tài sản bị thất lạc cho chị Ksenia Goryacheva (SN 1995, du khách đang lưu trú trên địa bàn).

Trước đó, chị Goryacheva không may làm mất ví cá nhân, bên trong có giấy tờ tùy thân và tiền mặt. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường nhanh chóng tổ chức xác minh, rà soát và phối hợp với lực lượng cơ sở, người dân để tìm kiếm.

Nữ du khách nhận lại tài sản thất lạc. (Ảnh: C.A)

Sau khi hoàn tất các thủ tục xác minh, Công an phường đã trao trả đầy đủ tài sản cho người bị mất. Nhận lại tài sản, chị Goryacheva bày tỏ sự xúc động và viết thư cảm ơn gửi đến lực lượng công an vì tinh thần trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp.

Cách đây 10 ngày, Công an phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, giúp du khách Nga tìm lại tài sản bỏ quên trên taxi.

Theo đó, lúc 15h ngày 12/4, du khách Daniil Volkov (SN 1991, quốc tịch Nga) đến trụ sở Công an phường Cẩm Lệ trình báo về việc để quên túi xách trên xe taxi trong quá trình di chuyển vào chiều 11/4.

Bên trong túi có 1 máy tính xách tay phục vụ công việc và các giấy tờ quan trọng khác.

Với sự phối hợp tích cực của quần chúng Nhân dân, lực lượng công an nhanh chóng xác định được tài xế liên quan là anh N.H.A. (trú phường Thanh Khê). Qua làm việc, tài xế cho biết đã phát hiện túi xách do hành khách bỏ quên nhưng chưa xác định được chủ sở hữu để liên hệ. Sau đó, tài xế đã chủ động mang tài sản đến giao nộp tại trụ sở công an phường.

Công an phường Cẩm Lệ đã tổ chức trao trả toàn bộ tài sản cho anh Daniil Volkov.