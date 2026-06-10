Clip chồng kéo áo che yên xe máy cho vợ khỏi nóng khiến dân mạng tan chảy

(VTC News) -

Clip người chồng tinh tế che yên xe cho vợ giữa trời nắng nóng khiến dân mạng "tan chảy". (Nguồn: Anhhoctp)

Đoạn clip ghi lại cảnh chồng quan tâm che yên xe máy cho vợ giữa cái nắng gay gắt đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Dừng xe để vợ đi chợ, trong khi chờ đợi, người đàn ông ngồi lùi lại, kéo áo mình để che chắn trọn vẹn phần yên xe phía sau khỏi ánh nắng chiếu trực tiếp.

Anh cứ kiên nhẫn giữ nguyên tư thế ấy, đợi vợ đi mua sắm ở quầy hàng bên cạnh, đến khi chị quay lại mới trở về vị trí cũ trong tư thế chuẩn bị lái xe, để lộ phần yên được che mát cho vợ ngồi lên.

Khoảnh khắc giản dị nhưng đầy ắp sự yêu thương này nhanh chóng lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội. Cộng đồng mạng đồng loạt thể hiện sự xúc động, nói rằng họ "tan chảy" trước sự chu đáo của anh.

"Hành động nhỏ thôi nhưng chứng tỏ anh ấy cực kỳ tinh tế và thể hiện tình yêu thương với vợ từ những điều nhỏ nhất"; "Nhiều thanh niên chắc hâm mộ tình cảm của cô chú lắm đây"; "Người chồng trong clip thông minh và tâm lý quá, lấy chính người mình ra làm 'bọc yên' luôn"; "Mong mình sau cũng gặp người như vậy, chứ gặp mấy ông chồng vô tâm thì chỉ ngồi bấm điện thoại rồi cằn nhằn sao vợ đi chợ lâu thế"...

Dân mạng chia sẻ rằng chính những quan tâm nho nhỏ này giúp gìn giữ tình cảm gia đình. (Ảnh chụp màn hình)

Nhiều cư dân mạng nhận định rằng trong cuộc sống hôn nhân, chính sự quan tâm nho nhỏ là yếu tố giúp gia đình vui vẻ, vợ chồng hòa thuận.

Mỹ Anh chia sẻ: "Hỏi sao vợ người ta quan tâm chồng, lúc nào cũng vui vẻ, nết na đều do chồng mà ra cả đúng không chị em? Nhìn cái cách anh chồng trong clip chăm chút cho vợ từ cái yên xe máy nhỏ nhặt như thế là đủ hiểu gia đình họ hạnh phúc thế nào rồi. Người ta bảo vợ có vui vẻ, rạng rỡ thì nhà cửa mới êm ấm, tất cả phụ thuộc hoàn toàn vào cách đối xử của người đàn ông bên cạnh".

Bình Minh hài hước bình luận rằng chắc do lần trước người chồng từng quên che nên lần này mới chuyên nghiệp vậy: "Mùa hè, cái yên xe máy bọc da, hấp nhiệt kinh khủng khiếp, có hôm leo lên ngồi mà cảm giác như đang ngồi trên chảo lẩu, nóng muốn sang chấn tâm lý luôn chứ chẳng đùa. Biết đâu, người chồng lần trước quên che bị vợ nạt xong nhớ đến già luôn, phải chủ động để tránh như lần trước".

Xem clip, không ít chị em cũng tranh thủ kể chuyện gia đình mà, chia sẻ bí quyết để các anh chiều vợ. Kim Ánh kể lại: "Chồng em hồi mới cưới cũng vô tâm lắm, đi xe máy trời mưa, nắng toàn để vợ tự lau yên chứ chẳng bao giờ biết chủ động đâu. Nhưng bí quyết của em là không bao giờ cằn nhằn, cứ mỗi lần lão vô tình làm được cái gì nhỏ nhỏ cho mình là em nhảy lên khen lấy khen để. Thế là từ đấy về sau thành thói quen luôn, đi đâu cũng tự giác che nắng che mưa cho vợ để được khen".

Không chỉ bằng lời khen, Hải Yến bày thêm cách khác: "Chồng biết nghĩ cho mình thì về nhà mình cũng phải biết điều với chồng. Lão đi làm về mệt là em pha nước cam, cơm bưng nước rót, lúc nào cũng vui vẻ nói lời ngọt ngào chứ không bao giờ mặt nặng mày nhẹ. Đàn ông họ ra đời bôn ba vất vả, về nhà thấy vợ nết na, biết trân trọng những gì họ làm thì họ lại càng muốn chiều chuộng mình hơn. Bí quyết cốt lõi vẫn là sự thấu hiểu và biết điều từ hai phía thôi".