Clip cụ ông dựng xe máy giúp vợ chụp ảnh 'với cả bầu trời cưng chiều' gây sốt

Clip bác trai giúp vợ chụp hình khiến dân mạng xúc động.

Mấy ngày qua, video về ông lão khoảng ngoài 70 tuổi dừng xe máy trên phố, tận tụy giúp vợ chụp ảnh được cư dân mạng lan truyền cùng với cảm xúc yêu mến, ngưỡng mộ xen chút ghen tị. Ông dựng xe máy ở lề đường, đỡ vợ đứng lên yên, rồi một tay giữ xe, một tay giữ vững chân vợ, trong khi người vợ cầm máy ảnh chụp cảnh trên cao.

Dù khá vất vả, vẻ mặt người chồng toát ra vẻ hạnh phúc khi giúp được vợ mình thỏa đam mê.

Đoạn clip nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem. Trong hàng nghìn bình luận, nhiều bạn trẻ tấm tắc ngợi khen và không khỏi ghen tị với nữ nhiếp ảnh gia khi có người chồng tâm lý sẵn sàng chiều vợ như vậy.

"Đúng là ra đường anh là cá mập, về nhà anh là 'chân máy' cho vợ chụp hình. Cháu chưa có người yêu, nhìn bác mà chỉ biết ôm điện thoại thở dài, vì tìm đâu ra một bờ vai kiêm luôn cả thang xếp vững chãi thế này cơ chứ"; "Hóa ra công thức của một cuộc hôn nhân hạnh phúc chính là chồng khỏe, vợ vui và em thích gì thì anh cũng chiều"; "Nhìn nụ cười của bác trai là biết bác đang nghĩ vợ vui là nhà yên cửa ấm, vất vả chút cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi"...

Mai Chi bình luận: "Bác gái thì đam mê nhiếp ảnh, còn bác trai thì đam mê vợ mình. Kỹ năng quan trọng nhất để giữ gìn hạnh phúc gia đình không phải là nấu ăn hay kiếm tiền, mà là kỹ năng sẵn sàng chiều vợ mọi lúc, mọi nơi, mọi yêu cầu. Nhìn bác trai giữ xe mà thấy cả một bầu trời kiên nhẫn và yêu chiều".

Nhiều bạn trẻ ghen tị vì người yêu không chiều mình được như vậy. (Ảnh chụp màn hình)

Bên cạnh đó, nhiều dân mạng cũng bày tỏ quan điểm rằng bí quyết hạnh phúc gia đình là giúp vợ có những tấm ảnh đẹp. "Xem clip mà thấy ghen tị quá chừng! Ước gì sau này mình 70 tuổi cũng tìm được một bạn đời chịu khó dựng xe, giữ chân cho mình tác nghiệp như thế này. Các đấng mày râu mà cứ chăm chỉ giúp vợ có ảnh đẹp thì kiểu gì gia đình cũng ấm êm. Đúng là tình già còn cháy hơn cả tình trẻ!", Hồng Hạnh bình luận.

Bảo Quân viết: "Bài học xương máu cho các anh em là muốn gia đình êm ấm, cơm ngon canh ngọt thì phải có kỹ năng giúp vợ chụp ảnh đạt trình độ thượng thừa. Bác trai đã chứng minh chân lý: Vợ có ảnh đẹp thì chồng mới có hòa bình dù ảnh đó là do ai chụp đi chăng nữa".

Thanh Phong chia sẻ: "Đỉnh cao của quản trị rủi ro gia đình chính là đây. Chỉ cần một phút vất vả làm trụ cột cho vợ tác nghiệp, bác đã đổi lại được cả một tuần nhà cửa vui vẻ, không tiếng cằn nhằn. Quá hời cho một cuộc tình!".

Ngoài ra, nhiều chị em cũng tranh thủ phàn nàn về người yêu chụp ảnh không "có tâm" của mình. Quỳnh An chia sẻ: "Nhìn bác trai xong quay sang nhìn người yêu mình đang cầm máy ảnh mà chỉ muốn "đăng xuất" khỏi trái đất. Bác U70 vẫn làm chân đế vững chãi, còn ông nhà mình U40 nhưng mắt cận, tay run chụp xong nhìn ảnh vợ cứ ngỡ mình là nhân vật phản diện trong phim kinh dị".

Thu Hồng viết: "Đúng là chồng người ta không bao giờ làm tôi thất vọng. Người ta U70 còn sẵn sàng giúp vợ tác nghiệp, còn người yêu mình bảo cầm hộ cái máy ảnh thì mặt sưng lên như bánh bao chiều, chụp xong 100 tấm thì 101 tấm mất góc, nhòe hình. Nói chung xong ngày 8/3 thì cũng đến lúc tính thanh lý người yêu".