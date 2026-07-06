Clip cậu bé bán kẹo mua ủng hộ cụ ông bán vé số khiến dân mạng chảy nước mắt

(VTC News) -

Clip em bé mua vé số san sẻ khó khăn với cụ ông khiến dân mạng xúc động. (Nguồn: @kieutien2607)

Giữa phố thị nhộn nhịp mà ai nấy đều tất bật mưu sinh, đôi khi những khoảnh khắc bình dị lại khiến lòng người ấm áp nhất. Clip đang được chia sẻ nhiều trên nền tảng TikTok ghi lại tình huống giữa một ông cụ mưu sinh bằng nghề bán vé số trên chiếc xe máy cũ và cậu bé bán kẹo dạo tại TP.HCM khiến nhiều người xem xúc động.

Ông lão bán vé số thương đứa trẻ mặc bộ đồ linh vật bán kẹo dạo vất vả nên tốt bụng tặng em một trái táo. Cậu bé cứ liên tục xua tay từ chối vì ngại, sau đó chủ động mua ủng hộ ông một tờ vé số. Khoảnh khắc hai ông cháu cứ đẩy tay qua lại, nhường nhau trái táo giữa phố thị đông đúc khiến bất kỳ ai xem clip cũng xúc động, bùi ngùi. Dù còn nhỏ tuổi và bản thân cũng phải vất vả mưu sinh, cậu bé lại rất biết thương người, muốn sẻ chia, giúp đỡ người khác.

Người đăng clip nhận định: “Hành động đẹp này chính là lời hứa hẹn em sẽ lớn lên trở thành một chàng trai tốt bụng có trái tim ấm áp”. đồng thời kêu gọi: “Mong mọi người có ai gặp được ông thì ủng hộ ông vài tờ vé số nhé”.

Đoạn clip thu hút hàng triệu lượt xem, tương tác và những bình luận đầy trân trọng: “Cả hai ông cháu đều là những người lao động lam lũ, đều phải thức khuya dậy sớm để mưu sinh, nhưng cách họ đối xử với nhau sao mà trân quý quá”; “Cậu bé quá đỗi ngoan ngoãn và lễ phép, biết hoàn cảnh của mình nhưng vẫn không quên sự tự trọng và lòng hiếu kính với người già”; “Đúng là những người nếm trải nhiều gian khổ lại là những người biết thấu hiểu và bao dung nhất”...

Dân mạng khen ngợi sự ngoan ngoãn, biết sẻ chia của em nhỏ. (Ảnh chụp màn hình)

Thanh Nga bình luận: “Người ta cứ bảo xã hội bây giờ thực tế và lạnh lùng, nhưng rõ ràng tình người vẫn luôn âm thầm chảy qua những góc phố bình dị nhất như thế này. Mặc chiếc áo mascot nóng bức, đứng bán kẹo dạo chắc chắn chẳng dễ dàng gì, vậy mà em lại có tấm lòng tuyệt vời. Nhận quả táo thì ngại, nhưng lại sẵn sàng rút tiền túi ra mua ủng hộ ông một tờ vé số, đó chính là sự sẻ chia, tôn trọng”.

Bảo Quốc nhận định: “Sự tử tế không phân biệt giàu nghèo, và chính những con người nhỏ bé này đang làm cho cuộc sống này trở nên đáng sống hơn bao giờ hết. Mong rằng đoạn clip này được lan tỏa thật rộng rãi để mọi người cùng chung tay ủng hộ cho cả ông cụ và em bé”.

Khánh Vũ chia sẻ rằng anh mình nhận được bài học về lòng tốt khi xem clip trên: “Tình cờ lướt qua clip này mà phải dừng lại xem đi xem lại mấy lần, nước mắt cứ tự nhiên chảy ra. Cuộc sống mưu sinh vốn dĩ đã có quá nhiều gánh nặng, vậy mà họ vẫn sưởi ấm cho nhau bằng những cử chỉ nhỏ nhặt nhưng vô cùng ấm áp. Lòng tốt đơn giản chỉ là sẻ chia những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống cùng nhau”.

Mỹ Anh còn đưa cho con mình xem clip để học tập bạn nhỏ: “Em biết thương một ông cụ còn khó khăn hơn mình, biết từ chối quả táo vì nghĩ ông cần ăn hơn, rồi lại chọn cách mua vé số để giúp đỡ. Mình đưa con xem đoạn clip này rồi không kết luận, chỉ để con tự cảm nhận. Xong con cũng im lặng hồi lâu rồi bảo sẽ học theo bạn”.