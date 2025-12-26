Xúc động clip thanh niên khuyết tật từ chối nhận tiền của cụ bà bán vé số

(VTC News) -

Clip cụ bà bán vé số cho tiền thanh niên khuyết tật khiến dân mạng xúc động. (Nguồn: @cutdangyeu)

Clip đang được xem nhiều trên mạng xã hội TikTok ghi lại hình ảnh một cụ bà bán vé số khoảng hơn 70 tuổi cầm tiền đưa cho một thanh niên khuyết đôi tay. Chàng trai này một mực từ chối, bảo rằng mình vẫn đang có công việc, mong bà cầm lại tiền để trang trải cuộc sống.

Khoảnh khắc này thu hút hơn 1 triệu lượt xem, hơn 50 nghìn lượt thích và 1 nghìn bình luận. Nhiều cư dân mạng xúc động trước tấm lòng của cụ bà: "Đôi mắt của bà nói lên tất cả. Ánh mắt đó xuất phát từ lòng thương bạn kia như con cháu trong nhà"; "Có thể bà khó khăn về vật chất, nhưng bà giàu hơn rất nhiều người về lòng nhân ái, nhân cách đáng quý"; "Bà già yếu thế rồi vẫn phải đi bán vé số để mưu sinh, nhưng vẫn thương và muốn giúp đỡ, chia sẻ với người khác".

"Xem clip thật đúng với 2 câu nói 'Đói cho sạch rách cho thơm', 'Lá lành đùm lá rách'. Đồng bào vẫn luôn yêu thương đùm bọc nhau"; "Tôi xem clip mà khóc rồi này. Cụ bà chắc đang suy nghĩ mấy bạn như cháu của mình, rồi thương thiệt thòi khuyết tật vậy chắc không làm việc, muốn san sẻ một chút"; "Mình khổ nhưng vẫn luôn nhìn thấy nỗi khổ của người khác và rộng lòng giúp đỡ, tấm lòng ấy đáng quý quá"...

Vũ Trang bình luận: "Tôi nhìn bà khắc khổ, đeo túi bán vé số nhìn rất xót xa. Thế nhưng ánh mắt bà nhìn các bạn rất thương và cảm thông. Cuộc đời vẫn thật đẹp vì luôn có những người tử tế, thiện lương đầy tình yêu như vậy".

Phương Anh viết: "Ánh mắt của bà dường như đã không còn một chút sức lực nào nữa sau ngày dài đi bộ bán vé số. Vậy mà, bà vẫn muốn giúp đỡ những người không may mắn bằng mình. Thật sự, bà khiến nhiều người trẻ tuổi còn phải thấy xấu hổ vì không có lòng nhân ái bằng".

Dù thanh niên đã từ chối nhận tiền nhưng cụ bà vẫn một mực muốn trao tặng. (Ảnh chụp màn hình)

Thu Uyên chia sẻ: "Ánh mắt của bà thật xúc động! Không biết diễn tả sao được nữa. Tôi nhìn vào đó thôi là hiểu tấm lòng rồi. Bà lặng lẽ rời đi nhưng vẫn ngoái đầu lại vì thương bạn trẻ khuyết tật. Số tiền đó có khi là cả ngày bà vất vả kiếm đc, vậy mà muốn cho đi vì lòng hảo sảng và nhân ái".

Bên cạnh đó, nhiều dân mạng tấm tắc ngợi khen chàng trai khuyết tật khi không nhận tiền từ cụ bà. "Bạn trẻ dù khuyết tật, thiếu may mắn trong cuộc đời nhưng lại rất có đức hạnh và lòng tự trọng. Dù có thể bạn cũng không giàu có, dư dả gì, tuy nhiên lại không hề tham lam", Nhật Hoàng viết.

Tiến Dũng bình luận: "Tuyệt vời. Chúng ta nên học tập đức tính của người thanh niên khuyết tật kia. Bạn này khao khát lao động, cống hiến và không muốn ăn bám. Không nhận tiền cũng khẳng định năng lực không thua kém người khỏe mạnh, đồng thời giữ vững sự tôn nghiêm, thương người".

Nhiều ý kiến phê phán khi nhắc đến những người trẻ, khỏe mạnh nhưng lại giả tàn tật để xin tiền. Triệu Trang bình luận: "Tôi từng chứng kiến không ít trường hợp lợi dụng lòng tốt của mọi người để kiếm ăn, có thể nói nặng là lừa dối lòng tốt người khác. Thậm chí, có người còn sáng le lết chân què ngoài chợ xin ăn, xong chiều phóng xe máy ầm ầm. Mong những người vậy xem được clip như này mà thay đổi bản thân".

Phi Hùng viết: "Những người lành lặn, trẻ khỏe thì hãy kiếm một nghề để kiếm sống, thay vì lợi dụng lòng tốt của xã hội để trục lợi. Có một số người giả vờ đau khổ để lợi dụng lòng thương của mọi người, xin ăn qua ngày (thậm chí làm giàu), đối với tôi những con người đó thì rất đáng lên án".