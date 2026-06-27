Chuyên gia giải mã vị trí Messi đặc biệt nguy hiểm, đối thủ hở ra là thua

(VTC News) -

Trong chương trình bình luận World Cup 2026 của đài Fox (Mỹ), Thierry Henry chỉ ra một trong những lý do khiến Lionel Messi vẫn có khả năng săn bàn đỉnh cao dù ở tuổi 39. Tiền đạo lừng danh một thời cho rằng siêu sao của đội tuyển Argentina tuy không hoạt động ở gần khung thành đối thủ nhưng vẫn rất nguy hiểm khi anh rình rập nhiều hơn ở khu vực sở trường ngay bên ngoài vòng cấm.

"Chúng ta đang nói về Lionel Messi. Cậu ấy sống, hít thở, ngủ và thậm chí còn uống cà phê ở khu vực đó”, Henry chỉ vào khu vực được giới phân tích gọi là "khu vực 14". Nếu chia sân bóng thành 18 ô, chia thành 6 hàng theo chiều dọc sân và đánh số theo thứ tự từ một góc sân, ô thứ 14 tương ứng với khu vực ngay phía trước vòng cấm bên kia sân.

Thierry Henry cho rằng Messi nguy hiểm nhất không phải ở ô số 17 - vị trí gần khung thành nhất. “Nếu bạn biết cách di chuyển ở đó và hiểu trận đấu, bạn có thể ghi rất nhiều bàn thắng. Lionel Messi biết chính xác cách xuất hiện ở khu vực ấy. Đó là ngôi nhà của cậu ấy”, Henry phân tích.

Henry minh họa khu vực Messi đặc biệt nguy hiểm.

Để minh họa cho nhận định của mình, Henry sử dụng tình huống mở tỷ số trong trận đấu giữa Argentina và Algeria. Theo ông, đội bóng châu Phi phòng ngự bằng khối đội hình tầm trung và chờ đối phương luân chuyển bóng. Trong bối cảnh đó, Messi tìm thấy khoảng trống ngay trước vòng cấm, trong khi các đồng đội di chuyển khai thác khoảng trống phía sau hàng phòng ngự.

“Các cầu thủ thực hiện những pha di chuyển không bóng. Nếu một hậu vệ bước lên áp sát, anh ta sẽ phải đối mặt với đường chuyền của Lionel Messi. Còn nếu không bước lên, Messi sẽ dứt điểm và ghi bàn”, cựu cầu thủ Arsenal và Barcelona tiếp tục giải thích.

Cựu danh thủ người Pháp cũng nhấn mạnh rằng lợi thế này càng được phát huy khi đội bóng tăng tốc trong các tình huống chuyển đổi trạng thái. Theo ông, ở những pha bóng như vậy, các hậu vệ thường lùi sâu về vòng cấm để bảo vệ khung thành, qua đó bỏ trống khu vực mà Messi đọc trận đấu tốt hơn bất kỳ ai.

Video: Messi ghi 2 bàn ở "khu vực 14" trận Argentina thắng Algeria 3-0

“Không ai có thể phòng ngự được điều đó khi đội bóng đang chuyển đổi trạng thái. Rất khó bởi tất cả đều lùi về vòng cấm theo các pha băng lên của tiền đạo. Nếu đủ thông minh để lùi lại một bước, nhận bóng ở đó và đồng thời sở hữu phẩm chất như Lionel Messi, bạn có thể ghi bàn”, Henry nhận định.

Cựu cầu thủ người Pháp được xem là một trong những chuyên gia phân tích kỹ thuật, chiến thuật hay nhất của bóng đá thế giới. Sau khi giải nghệ, Henry làm công tác huấn luyện xen kẽ với bình luận bóng đá trên sóng truyền hình. Ông thường đưa ra những phân tích kỹ thuật dựa trên cả lý thuyết huấn luyện lẫn kinh nghiệm của bản thân. Sự nghiệp thi đấu lẫy lừng trong quá khứ cũng là một trong những lý do khiến những lập luật của Henry tăng thêm sức thuyết phục.

Đối với trường hợp của Lionel Messi, ngoài việc quan sát các trận đấu, Henry cũng có trải nghiệm thi đấu cùng siêu sao của đội tuyển Argentina trước đây. Họ là đồng đội ở Barcelona giai đoạn 2007 - 2010.