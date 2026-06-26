Brazil dùng bàn thắng lịch sử của Messi để khiếu nại FIFA

(VTC News) -

Theo Marca, Liên đoàn bóng đá Brazil (CBF) gửi thư lên Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) để phản đối cách vận hành VAR tại World Cup 2026. Quyết định này được cơ quan quản lý bóng đá Brazil đưa ra sau khi bàn thắng của Vinicius Junior vào lưới Scotland bị hủy. Đáng chú ý, CBF còn viện dẫn tình huống ghi bàn của Lionel Messi trong trận Argentina gặp Áo làm dẫn chứng.

Trong trận thắng Scotland 3-0 ở lượt cuối vòng bảng, Vinicius Junior mở tỷ số từ sớm cho Brazil trước khi tiếp tục đưa bóng vào lưới ở phút 20. Tuy nhiên, sau khi xem lại VAR, trọng tài xác định tiền đạo của Real Madrid đã phạm lỗi với Jack Hendry trước khi ghi bàn và quyết định không công nhận bàn thắng.

Liên đoàn bóng đá Brazil (CBF) đã gửi thư lên Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) sau bàn thắng không được công nhận của Vinicius. (Ảnh: Reuters)

Theo tờ Estadao (Brazil), quyết định này đã khiến CBF gửi đơn khiếu nại lên FIFA, yêu cầu cơ quan quản lý bóng đá thế giới áp dụng nhất quán tiêu chí can thiệp của VAR. Đáng chú ý, CBF đã nhắc đến tình huống dẫn đến bàn mở tỷ số của Lionel Messi trong chiến thắng của Argentina trước Áo ở lượt trận thứ hai bảng J.

Liên đoàn bóng đá Brazil cho rằng pha bóng của Messi có nhiều điểm tương đồng nhưng không bị VAR can thiệp. Từ đó, cơ quan này đặt câu hỏi về sự thiếu nhất quán trong cách áp dụng công nghệ hỗ trợ trọng tài.

Một đoạn trong đơn viết: "Điều đặc biệt thu hút sự chú ý của chúng tôi tại giải đấu lần này là cách VAR được vận hành. Trong suốt giải đấu, việc tôn trọng quyết định của trọng tài chính trên sân dường như là ưu tiên hàng đầu và VAR chỉ can thiệp khi xuất hiện sai sót rõ ràng. Chúng tôi tin rằng triết lý này có lợi cho bóng đá, giúp duy trì quyền uy của trọng tài và đảm bảo sự liền mạch của trận đấu".

Video: Bàn mở tỷ số của Messi trong trận đấu với Áo

Tuy nhiên, CBF cho rằng quyết định hủy bàn thắng của Vinicius đi ngược lại triết lý đó: "Bàn thắng không được công nhận của Brazil ở phút 21 trong trận gặp Scotland dường như không phù hợp với triết lý áp dụng VAR xuyên suốt giải đấu. Điều đáng nói là quyết định này không chỉ khiến các cầu thủ Brazil bất ngờ mà ngay cả các cầu thủ Scotland cũng tỏ ra ngạc nhiên khi VAR vào cuộc và bàn thắng bị hủy", lá thư nêu rõ.

Liên đoàn Bóng đá Brazil khẳng định mục tiêu của họ không phải yêu cầu FIFA xem xét lại một tình huống cụ thể, mà mong muốn các tiêu chí can thiệp của VAR được áp dụng "một cách nhất quán, minh bạch và công bằng đối với mọi đội tuyển xuyên suốt giải đấu".

Ngoài vấn đề VAR, CBF cũng phản đối việc FIFA phân công trọng tài Cesar Arturo Ramos điều khiển trận đấu với Scotland. Trọng tài người Mexico từng để lại nhiều tranh cãi trong trận Brazil hòa Thụy Sĩ 1-1 tại World Cup 2018. Khi đó, Brazil cũng đã gửi đơn khiếu nại lên FIFA.

CBF không hiểu lý do vì sao trọng tài người Mexico không sử dụng VAR để xác định Joao Miranda có bị phạm lỗi trong một tình huống phạt góc hay không. Tương tự, họ cũng muốn biết vì sao Brazil không được hưởng một quả phạt đền sau tình huống Gabriel Jesus bị phạm lỗi một cách rõ ràng.

Bất chấp những tranh cãi, Brazil vẫn giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Scotland. Sau bàn mở tỷ số, Vinicius tiếp tục lập công trước giờ nghỉ, trước khi Matheus Cunha ấn định tỷ số ở phút 60. Kết quả này giúp đoàn quân của HLV Carlo Ancelotti tiến vào vòng 32 đội với phong độ ấn tượng và sẽ chạm trán Nhật Bản ở vòng knock-out.