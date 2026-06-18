Chuyên gia chê HLV Bồ Đào Nha ‘không dám thay Ronaldo’

(VTC News) -

Đội tuyển Bồ Đào Nha bắt đầu hành trình tại World Cup 2026 bằng trận hòa 1-1 với CHDC Congo. Cristiano Ronaldo - trong ngày trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất ra sân tại World Cup - gây thất vọng khi chỉ có 3 cú sút không trúng đích, cũng không tạo ra cơ hội nào cho đồng đội.

“Đội tuyển Bồ Đào Nha chỉ tập trung chuyền cho Ronaldo một cách đơn điệu. Ronaldo bị bắt bài hoàn toàn, anh ấy di chuyển trong diện tích quá hẹp, theo trục dọc và không tạo được khoảng trống. HLV Martinez chỉ nhìn vào Ronaldo, không dám thay cậu ấy ra”, chuyên gia bóng đá Phan Anh Tú bình luận sau trận đấu giữa Bồ Đào Nha và CHDC Congo trên sóng truyền hình VTV.

Ronaldo không ghi bàn trong trận ra quân tại World Cup 2026.

Cùng thời điểm, cựu cầu thủ Anh Chris Sutton cũng có bình luận tương tự. "Ông ta sợ phải thay Ronaldo. Ông ta không phải huấn luyện viên có thể làm điều đó. Cậu ấy có thể ghi bàn quyết định, nhưng cuối cùng đã hoàn toàn biến mất khỏi trận đấu hôm nay".

Cristiano Ronaldo bước vào World Cup 2026 sau 2 trận liên tiếp không ghi bàn. Áp lực với siêu sao sinh năm 1985 càng lớn hơn khi Lionel Messi vừa lập hat-trick trong cuộc đọ sức giữa Argentina và Algeria. Cuối cùng, Ronaldo không ghi bàn còn Bồ Đào Nha hòa 1-1 trước CHDC Congo.

Đây là trận đấu mà đội tuyển Bồ Đào Nha thi đấu với phong độ thấp. Họ chỉ có 7 pha dứt điểm duy nhất một lần trúng đích - chính là bàn thắng ngay ở phút thứ 5 của Joao Neves. Cristiano Ronaldo chỉ có một cú sút duy nhất trong cả trận đấu, đến từ đường chuyền của Conceicao. Đội tuyển Bồ Đào Nha rơi vào trạng thái bế tắc.

Video: Bàn thắng khiến Bồ Đào Nha bị CHDC Congo cầm hòa

Chuyên gia Phan Anh Tú nhận định: "Chúng ta đều thấy đội CHDC Congo trong hiệp 1 chơi không tệ, nhưng hiệp 2 Congo đã dâng lên thi đấu rất tốt, tranh chấp ngay trên phần sân của Bồ Đào Nha. Ngược lại, Bồ Đào Nha lại đá bóng dài vs các cầu thủ thể lực của Congo không mang đến hiệu quả.

Ở hiệp 1, Ronaldo không dứt điểm, không kiến tạo. Hiệp 2, có lẽ bản đồ nhiệt của Ronaldo cũng rất nhỏ thôi. Đội tuyển Bồ Đào Nha thi đấu đơn điệu, chỉ tấn công cánh rồi chuyền vào trong".

Theo nhận định của ông Tú, thể thức của World Cup 2026 khiến các đội bóng mạnh có thể dễ dàng thử nghiệm một vài điều chỉnh nhỏ về đội hình. Tuy nhiên, kết quả hòa trước CHDC Congo sẽ khiến đội tuyển Bồ Đào Nha phải thay đổi toan tính nhân sự.

"Ở trận đấu thứ hai, Uzbekistan sẽ khác và không mạnh như CHDC Congo được. Kĩ thuật của cầu thủ Congo rất khéo léo chứ không hề tệ. Uzbekistan là đối thủ mà Ronaldo buộc phải thắng", vị chuyên gia này nói thêm.