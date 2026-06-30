'Chung Nhịp Sắc Hoa 2026' kết nối hàng nghìn gia đình tại TP.HCM

(VTC News) -

Chiều 27/6, The Global City trở thành điểm hẹn của đông đảo người dân khi Ngày hội Gia đình do phường Bình Trưng phối hợp cùng Masterise Homes chính thức diễn ra. Không gian sự kiện được thiết kế để các thành viên trong gia đình có cơ hội vui chơi, giao lưu và cùng nhau tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ.

Thông điệp của chương trình được lấy cảm hứng từ hoa giấy - loài hoa biểu tượng của phường Bình Trưng. Mỗi gia đình được ví như một bông hoa mang màu sắc riêng. Khi cùng hội tụ, tất cả tạo nên một khu vườn rực rỡ, tượng trưng cho tinh thần đoàn kết và sự gắn bó trong cộng đồng.

Không khí lễ hội trở nên sôi động ngay từ những giờ đầu với màn flashmob khai mạc, các tiết mục biểu diễn hấp dẫn, mascot hoa giấy, ảo thuật và khu vực tạo hình bong bóng dành cho thiếu nhi.

Nhiều hoạt động trải nghiệm như tô màu tranh tường, trang trí diều, cá nhân hóa chậu cây hay khu vui chơi phao hơi cũng thu hút sự tham gia của các gia đình. Trẻ nhỏ hào hứng khám phá, trong khi cha mẹ và ông bà cùng đồng hành trong từng hoạt động, tạo nên bầu không khí gần gũi và ấm áp.

Đặc biệt, cuộc thi “Đại chiến Bowling khổng lồ” đã trở thành điểm nhấn khi các thành viên cùng phối hợp để vượt qua thử thách. Những tiếng cổ vũ và nụ cười liên tục vang lên, góp phần tạo nên bầu không khí náo nhiệt suốt chương trình.

Là khách mời của sự kiện, diễn viên Vân Trang cho biết cô rất trân trọng khoảng thời gian chất lượng, khi được cùng các con vui chơi, tương tác và tận hưởng không khí rộn ràng của ngày hội.

Nhiều người tham dự cũng chia sẻ sự hài lòng khi chương trình mang đến cơ hội để các thế hệ trong gia đình cùng trải nghiệm thay vì mỗi người bận rộn với công việc hay các thiết bị điện tử. Chị Nguyễn Thị Lan, cư dân khu vực TP. Thủ Đức chia sẻ: “Điều tôi thích nhất là chương trình tạo cơ hội để cả ông bà, bố mẹ và các con cùng vui chơi. Các hoạt động rất gần gũi, ai cũng có thể tham gia. Cả gia đình tôi đã có một buổi chiều thực sự đáng nhớ”.

Anh Trần Minh Hoàng cũng mong muốn sẽ có thêm nhiều chương trình cộng đồng được tổ chức trong thời gian tới: “Không gian rộng rãi, nhiều hoạt động miễn phí và được tổ chức rất bài bản. Các con có chỗ vui chơi, còn người lớn cũng có cơ hội gặp gỡ, giao lưu. Tôi mong sẽ có thêm nhiều chương trình cộng đồng như thế này”.

Khép lại ngày hội là chương trình biểu diễn nghệ thuật của nhóm MTV và ACOUSOULS Band. Những tiết mục âm nhạc sôi động đã tạo nên cái kết trọn vẹn cho một ngày hội ngập tràn niềm vui.

Theo ban tổ chức, mục tiêu lớn nhất của “Chung Nhịp Sắc Hoa” là khuyến khích các gia đình dành nhiều thời gian hơn để đồng hành cùng nhau. Thông qua các hoạt động tương tác, chương trình góp phần xây dựng sự gắn kết giữa các thành viên, đồng thời lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng.

Việc phường Bình Trưng phối hợp cùng Masterise Homes triển khai sự kiện cũng cho thấy nỗ lực chung trong việc kiến tạo những không gian sinh hoạt cộng đồng chất lượng. Đây không chỉ là nơi tổ chức các hoạt động văn hóa mà còn là cầu nối để các gia đình giao lưu và vun đắp những giá trị tích cực.

Với chuỗi sự kiện cộng đồng được tổ chức thường xuyên, The Global City đang từng bước trở thành điểm đến quen thuộc của người dân TP.HCM. Không gian hiện đại cùng nhiều hoạt động ý nghĩa đã góp phần mang đến những trải nghiệm đáng nhớ cho mọi thế hệ.

Từ những tiếng cười của trẻ nhỏ đến niềm hạnh phúc của ông bà và cha mẹ, “Chung Nhịp Sắc Hoa 2026” đã để lại nhiều dấu ấn đẹp trong lòng người tham dự. Ngày hội không chỉ mang đến niềm vui mà còn nhắc nhở mỗi người về ý nghĩa của gia đình - nơi những “đóa hoa” yêu thương cùng chung nhịp để tạo nên một cộng đồng bền vững và đầy sức sống.