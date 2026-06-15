Thủ tướng: TP.HCM có vai trò đặc biệt trong mục tiêu tăng trưởng 2 con số của cả nước

(VTC News) -

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 304 kết luận của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM.

Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, sáng 13/6. (Ảnh: VGP)

Thủ tướng khẳng định việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số của cả nước phụ thuộc rất lớn vào các cực tăng trưởng, trong đó TP.HCM có vai trò đặc biệt quan trọng. Vì vậy, thành phố phải đổi mới nhận thức, tư duy và phương thức làm việc, kiên định, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các mục tiêu đã đề ra.

Thủ tướng yêu cầu TP.HCM đẩy nhanh tiến độ hoàn thành quy hoạch tổng thể thành phố, trong đó phải quán triệt đầy đủ tinh thần Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị và kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bảo đảm phù hợp, thống nhất với Quy hoạch tổng thể quốc gia và Quy hoạch vùng Đông Nam Bộ vừa được phê duyệt.

"Quy hoạch thành phố cần gắn với tầm nhìn dài hạn, mang tầm quốc tế; lưu ý về khai thác không gian ngầm; quy hoạch các khu, cụm công nghiệp; hạn chế phát triển nhà ở riêng lẻ thấp tầng, tập trung phát triển nhà ở cao tầng, nhà ở cho thuê tại các khu vực đô thị; phát triển các không gian công cộng, không gian xanh, vùng đệm giữa các khu vực đô thị", Thủ tướng chỉ đạo.

TP.HCM cần quán triệt và triển khai đồng bộ chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng về phát triển nhà ở cho thuê, phải coi đây là ưu tiên chiến lược trong phát triển nhà ở.

Chuyển đổi mạnh mẽ tư duy, từ chú trọng hỗ trợ sở hữu nhà ở sang bảo đảm quyền có chỗ ở cho mọi người dân theo quy định của Hiến pháp, người dân chưa có đủ điều kiện để sở hữu nhà riêng phải tiếp cận được quỹ nhà ở cho thuê, giá hợp lý.

Thành phố cũng cần rà soát, điều chỉnh quy hoạch, ưu tiên bố trí, dành quỹ đất thỏa đáng, trong đó cần xác định vị trí, quy mô khu nhà ở cho thuê, cần phát triển nhà ở cho thuê gắn với các khu công nghiệp, khu chế xuất; phấn đấu khởi công ít nhất 1 dự án nhà ở cho thuê quy mô lớn trong quý III/2026; khẩn trương kiện toàn hoặc thành lập quỹ nhà ở địa phương, bố trí nguồn lực vận hành ngay trong tháng 6.

Thủ tướng yêu cầu TP.HCM tập trung chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả hơn nữa giải ngân đầu tư công, giao trách nhiệm cụ thể, rõ ràng cho các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan để phấn đấu đạt 100% kế hoạch được giao; xử lý nghiêm trường hợp chậm trễ do nguyên nhân chủ quan; thực hiện điều chuyển vốn linh hoạt giữa các dự án theo quy định.

Đi kèm với việc khai thác hiệu quả các chính sách đặc thù, cụ thể hóa thành chương trình, dự án, nguồn lực, định lượng được kết quả đầu ra, Thủ tướng chỉ đạo thành phố khẩn trương phối hợp với Bộ Tư pháp và các bộ, cơ quan liên quan xây dựng Luật Đô thị đặc biệt, trình Quốc hội tại Kỳ họp không thường lệ (cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8).

Thành phố cần đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm (vành đai 3, nút An Phú, nút Mỹ Thủy, QL50...); khởi công trong 6 tháng cuối năm các công trình lớn (như Metro số 2 Bến Thành - Thủ Thiêm, cầu vượt biển cần Giờ - Bà Rịa Vũng Tàu, cảng Cái Mép Hạ, đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành, cầu Thủ Thiêm 4, đường Bình Tiên...).

Người đứng đầu Chính phủ lưu ý xây dựng và vận hành hiệu quả Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM; thu hút các tổ chức tài chính, các nhà đầu tư quốc tế tham gia.

Các bộ, ngành liên quan, trong đó Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước phối hợp với thành phố tiếp tục xây dựng cơ chế, chính sách, thiết kế sản phẩm tài chính cụ thể, hấp dẫn, có cơ chế kiểm soát rủi ro nhằm huy động các nguồn vốn phục vụ tăng trưởng 2 con số và bảo đảm an ninh, an toàn tài chính quốc gia.

Bên cạnh đó, thành phố cần bảo đảm vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp thông suốt, hiệu quả. Rà soát, đánh giá kỹ lưỡng, đầy đủ tính khả thi, hiệu quả về phân cấp, phân quyền cho cấp xã để có kiến nghị cụ thể. Thực hiện tổng rà soát đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ công chức cấp xã để có căn cứ đánh giá, bố trí, sắp xếp phù hợp.

"Đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, quản lý, sử dụng tài sản công, trụ sở dôi dư. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương đi đôi với đổi mới, sáng tạo và khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Tiếp tục hoàn thiện hạ tầng số, nền tảng số, dữ liệu số bảo đảm kết nối thông suốt giữa các cấp chính quyền từ Trung ương đến cấp xã", Thủ tướng giao nhiệm vụ.

Định hướng quan trọng khác được Thủ tướng đưa ra với TP.HCM là triển khai thực chất, hiệu quả Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, phát huy tối đa lợi thế là trung tâm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo lớn nhất cả nước để thí điểm, đặt hàng nghiên cứu ứng dụng; đẩy mạnh phong trào "Bình dân học vụ số"; tạo môi trường thuận lợi cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Thực hiện các giải pháp nâng cao tỷ trọng kinh tế số và chỉ số đổi mới sáng tạo địa phương để đạt mục tiêu kinh tế số chiếm 30% GRDP năm 2026 và 40% GRDP năm 2030, thực sự trở thành động lực tăng trưởng mới của thành phố...