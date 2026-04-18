Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kết thúc tốt đẹp chuyến công tác dự IPU-152

Đại hội đồng lần thứ 152 của IPU tại Istanbul có chủ đề “Nuôi dưỡng hy vọng, bảo đảm hòa bình và bảo vệ công lý cho các thế hệ tương lai”. Đoàn Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu đã tham gia chủ động, tích cực, trách nhiệm và có nhiều đóng góp thực chất vào thành công chung của Đại hội đồng.

Chủ tịch Quốc hội có bài phát biểu quan trọng tại phiên thảo luận chung, Chủ tịch Quốc hội đã nêu bật những đánh giá toàn diện về tình hình thế giới với những diễn biến hết sức phức tạp, chưa từng có.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tại Italia và Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong bối cảnh đó, Chủ tịch Quốc hội cho rằng cộng đồng quốc tế vẫn có cơ sở để tin tưởng, hy vọng vào tương lai, bằng cách chung tay hợp tác, đoàn kết quốc tế ở tầm toàn cầu, khu vực và bằng hành động thiết thực của mỗi quốc gia, trên cơ sở thượng tôn pháp luật và vì hòa bình và phát triển.

Cùng với các hoạt động của Chủ tịch Quốc hội, Đoàn Việt Nam cũng đã tham gia tích cực tại các phiên họp của Hội đồng Điều hành IPU, các Ủy ban thường trực của IPU, Diễn đàn Nữ nghị sĩ, Diễn đàn Nghị sĩ trẻ, Hiệp hội các Tổng Thư ký Nghị viện (ASGP), Nhóm địa chính trị châu Á - Thái Bình Dương (APG), Nhóm ASEAN +3; tham dự Tọa đàm về Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng, có những đóng góp trực tiếp xây dựng nhiều văn kiện của Đại hội đồng.

Chủ tịch Quốc hội đã có nhiều cuộc tiếp xúc song phương với lãnh đạo nghị viện các nước như: Tổng thư ký IPU; Chủ tịch Hạ viện Thổ Nhĩ Kỳ; Chủ tịch Thượng viện Bỉ; Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga; Chủ tịch Quốc hội Grudia; Chủ tịch Hạ viện Kazakhstan; Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà; Phó Chủ tịch Quốc hội Lào…

Cũng tại Thổ Nhĩ Kỳ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ; tiếp Lãnh sự danh dự Việt Nam tại thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ; Chủ tịch Quốc hội và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam gặp cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, cộng đồng người Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ…

Trong khuôn khổ chuyến thăm Cộng hòa Italia, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Tổng thống Sergio Mattarella, hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Lorenzo Fontana, tiếp Phó Chủ tịch Thượng viện Licia Ronzulli.

Tại Vatican, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có cuộc hội kiến Giáo hoàng Leo XIV và Thủ tướng Tòa Thánh, Hồng y Pietro Parolin.

Tại Thủ đô Rome, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gặp Tổng Bí thư Đảng Tái lập Cộng sản Italia, Tổng Giám đốc Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO); tiếp Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Italia - Việt Nam.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội đã dự và phát biểu tại Tọa đàm chính sách thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Italia; gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Italia…

Với các hoạt động thực chất, chuyến công tác tham dự Đại hội đồng lần thứ 152 của IPU tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), tiến hành một số hoạt động song phương tại Thổ Nhĩ Kỳ và thăm chính thức Cộng hòa Italia từ ngày 11-17/4/2026 của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thành công tốt đẹp, góp phần thúc đẩy hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với các tổ chức đa phương, thể hiện Việt Nam có những đóng góp thực chất, hiệu quả có trách nhiệm.

Qua chuyến thăm hai nước, quan hệ hợp tác giữa các cơ quan lập pháp được đẩy mạnh về chất, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực nghị viện, kinh tế, thương mại, đầu tư tạo xung lực mới thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực tiềm năng như quốc phòng - an ninh, giáo dục - đào tạo, văn hóa và giao lưu Nhân dân.