Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ dự IPU-152

Chiều 15/4 (theo giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu chuyến công tác tham dự Đại hội đồng lần thứ 152 của Liên minh Nghị viện thế giới (IPU-152) theo lời mời của Chủ tịch Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) Tulia Ackson, Tổng thư ký IPU Martin Chungong và tiến hành một số hoạt động song phương tại Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 15-17/4/2026.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga đến thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

Đại hội đồng lần thứ 152 của Liên minh Nghị viện thế giới có chủ đề “Nuôi dưỡng hy vọng, bảo đảm hòa bình và bảo vệ công lý cho các thế hệ tương lai.

Tại hội nghị này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ có bài phát biểu quan trọng, chia sẻ tầm nhìn của Việt Nam về các vấn đề toàn cầu và khu vực, đồng thời đề xuất các giải pháp hành động cụ thể nhằm thúc đẩy hợp tác liên nghị viện góp phần duy trì hoà bình, ổn định và thúc đẩy phát triển bền vững, thịnh vượng trên toàn thế giới.

Bên cạnh đó, Quốc hội Việt Nam sẽ cùng nghị viện các nước thảo luận lộ trình nâng cao hiệu quả lập pháp, giám sát và thúc đẩy hợp tác đa phương để hiện thực hóa các mục tiêu chung.

Trong khuôn khổ Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội sẽ có các cuộc gặp gỡ, trao đổi, tiếp xúc với Lãnh đạo nghị viện các nước, Lãnh đạo IPU và các tổ chức quốc tế. Qua đó, Chủ tịch Quốc hội sẽ thông tin các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam sau 40 năm đổi mới, tầm nhìn, khát vọng phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới với mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và năm 2045 trở thành nước phát triển có thu nhập cao và truyền tải tới cộng đồng quốc tế thông điệp về đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Cũng tại Thổ Nhĩ Kỳ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ có các hoạt động song phương, đây là chuyến thăm sau 8 năm của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam.

Quan hệ giữa Quốc hội hai nước gần đây phát triển tích cực; hai bên duy trì các hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc, tham vấn tại các diễn đàn liên nghị viện mà hai nước là thành viên như Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Hội đồng Nghị viện Châu Á (APA)…

Thổ Nhĩ Kỳ thường xuyên cử các đoàn tham dự các sự kiện Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức như Đại hội đồng IPU-132 (2015), Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 của IPU (2023). Hai Quốc hội đều đã thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị. Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Thổ Nhĩ Kỳ khóa 15 hiện có 8 thành viên.

Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam là dịp để hai bên tăng cường tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn kênh hợp tác giữa hai Quốc hội nói riêng, thúc đẩy thực chất quan hệ song phương nói chung.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ dự phiên khai mạc Đại hội đồng lần thứ 152 của Liên minh Nghị viện Thế giới.