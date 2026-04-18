Iran cảnh báo tái kiểm soát eo biển Hormuz nếu Mỹ không bỏ phong toả

Theo Reuters, Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo rằng eo biển Hormuz sẽ vẫn nằm dưới sự kiểm soát chặt chẽ của Iran nếu Mỹ không đảm bảo tự do hàng hải hoàn toàn cho các tàu thuyền đi và đến từ Iran. Chủ tịch quốc hội Iran trước đó cũng đã nói eo biển sẽ lại bị đóng cửa nếu Mỹ không dỡ bỏ lệnh phong tỏa của hải quân Mỹ.

Hôm 17/4, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết tuyến đường thương mại quan trọng qua eo biển Hormuz "được mở hoàn toàn" cho các tàu thương mại trong thời gian còn lại của thỏa thuận ngừng bắn. Ông nói thêm rằng các tàu sẽ phải sử dụng một tuyến đường phối hợp, và động thái này được thực hiện phù hợp với thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Lebanon.

Tổng thống Donald Trump sau đó hoan nghênh tin tức này và cảm ơn Tehran, tuy nhiên cho biết lệnh phong tỏa các cảng của Iran mà Mỹ đang áp đặt "sẽ vẫn được duy trì đầy đủ" cho đến khi hai bên đạt được thỏa thuận hòa bình.

Thị trường chứng khoán tăng vọt và giá dầu giảm 12% sau các thông tin tích cực về eo biển Hormuz, mặc dù các công ty vận tải biển cho biết vẫn còn nhiều câu hỏi chưa được giải đáp.

Các phái đoàn Mỹ và Iran dự kiến ​​sẽ tổ chức đàm phán vào thứ Hai (20/4) để chấm dứt xung đột, các nguồn tin Iran cho biết. Mỹ chưa xác nhận lịch trình đàm phán. Tổng thống Donald Trump nói rằng ông có thể sẽ không gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran nếu các cuộc đàm phán thất bại.

Trong khi đó trên eo biển Hormuz, dữ liệu theo dõi tàu từ MarineTraffic cho thấy, tính đến sáng thứ Bảy theo giờ địa phương, bốn tàu chở dầu đã đi qua eo biển về phía đông hướng tới Vịnh Oman. Theo dữ liệu, hai trong số các tàu này đang hướng đến Trung Quốc, chở khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG).

Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), Tướng Dan Caine, cho biết đầu tuần này rằng Mỹ sẽ truy đuổi các tàu có liên hệ với Iran ở vùng biển nằm ngoài Trung Đông, đặc biệt đề cập đến khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Liệu Mỹ có chặn các tàu này khi chúng di chuyển qua vùng biển quốc tế hay không vẫn chưa rõ.