Chú thỏ khổng lồ nặng gần 10kg sống như ông hoàng trong phòng ngủ riêng

Một chú thỏ khổng lồ nặng tới 9,5kg, sở hữu phòng ngủ riêng cùng chế độ chăm sóc đặc biệt đang thu hút sự chú ý của cộng đồng yêu động vật. Chủ nhân của nó thừa nhận thú cưng đặc biệt này được nuông chiều hết mực, chẳng khác nào một thành viên thực thụ trong gia đình.

Junior là chú thỏ thuộc giống Continental Giant, còn được biết đến với tên gọi thỏ khổng lồ Đức. Junior đạt cân nặng 9,5kg (21 pound), tương đương tổng cân nặng của ba chú chó Chihuahua. Với kích thước vượt trội, chú thỏ không còn phù hợp với chuồng nuôi thông thường và được bố trí hẳn một phòng ngủ riêng trong nhà.

Chú thỏ khổng lồ Junior trong vòng tay chủ nhân.

Chủ nhân của Junior là bà Lyn Hobson, 66 tuổi, một đầu bếp sống tại Winteringham, Lincolnshire (Anh). Là người yêu động vật lâu năm, bà Lyn hiện chăm sóc cả Junior và Suzi, một chú thỏ lùn Hà Lan 2 tuổi chỉ nặng khoảng 0,6kg.

Sự chênh lệch kích thước giữa hai chú thỏ tạo nên những tình huống thú vị, khi Suzi thậm chí có thể nằm gọn dưới một bên tai dài của Junior để ngủ trưa.

Theo bà Lyn, hai chú thỏ được dành riêng một căn phòng trong ngôi nhà ba phòng ngủ của bà. Ngoài không gian nghỉ ngơi trong nhà, chúng còn có hố cát ngoài trời và hệ thống đường hầm để vui chơi, vận động.

“Chúng được nuông chiều quá mức; có phòng riêng, có hố cát ngoài trời mà chúng cực kỳ yêu thích, và cả đường hầm để khám phá", bà chia sẻ.

Chăm sóc thỏ khổng lồ không phải trải nghiệm mới lạ với bà Lyn. Trước đây, bà từng nuôi Jester nặng 9kg, chú thỏ mà bà vô cùng yêu quý. Nó qua đời vào năm 2023. Junior đã sống cùng bà Lyn khoảng 3 năm, sau khi bà nhận nuôi nó từ một người bạn ở South Shields.

Junior và Suzi (bên phải).

Hai chú thỏ Junior và Suzi được huấn luyện kỹ lưỡng nên sinh hoạt rất gọn gàng. Trong phòng ngủ của mình, chúng có hộp vệ sinh riêng và gần như không bao giờ làm bẩn không gian sống. Bà Lyn còn tự trồng rau củ tại khu vườn phía sau để đảm bảo nguồn thức ăn tươi cho thú cưng.

Thực đơn hằng ngày của Junior và Suzi gồm nhiều loại rau như bông cải xanh, củ cải trắng, cà rốt, rau diếp, đôi khi có thêm rau sấy khô. "Nhờ được chăm sóc đầy đủ và ăn uống hợp lý, hai chú thỏ không phá phách hay gặm nhấm đồ đạc trong nhà. Chúng không bao giờ nhai những thứ không được phép vì luôn cảm thấy hài lòng", bà nói.

Khó khăn lớn nhất trong việc chăm sóc Junior lại nằm ở khâu chải lông. Với bộ lông dày của giống thỏ khổng lồ, Junior cần được chải chuốt tới 45 phút mỗi tuần, tạo ra cả một “núi” lông sau mỗi lần chăm sóc.

Dù sở hữu thân hình vượt trội, Junior lại có tính cách hiền lành. Theo bà Lyn, chú thỏ nhỏ Suzi mới là “người nắm quyền” trong cặp đôi này. “Junior rất điềm tĩnh, tôi thường gọi nó là một kẻ ngốc nghếch. Nếu Suzi chắn đường, Junior chỉ nhẹ nhàng đẩy bằng mũi. Nhưng nếu Junior vô tình cản Suzi, cô nàng sẽ lập tức lao vào", bà kể vui.

Ngoài sinh hoạt thường ngày, hai chú thỏ còn có sở thích đặc biệt là nằm dài trên ghế sofa xem bóng đá và cổ vũ câu lạc bộ Liverpool FC. Chúng thậm chí có một chiếc ghế sofa nhỏ riêng, nơi Junior thường tựa đôi tai dài lên người bạn đồng hành của mình.

Không chỉ mang lại niềm vui cho gia đình, Junior và Suzi còn góp phần vào các hoạt động cộng đồng. Cùng với bà Lyn, hiện là đại sứ cho một số tổ chức bảo vệ động vật, chúng tham gia nâng cao nhận thức về quyền động vật và hỗ trợ gây quỹ cho các chú thỏ bị bệnh thông qua tổ chức Rabbit Savior.

Bên cạnh đó, bà Lyn cũng tích cực tuyên truyền về vai trò quan trọng của cỏ khô trong chế độ dinh dưỡng của thỏ, với Junior và Suzi trở thành những “đại sứ” đáng yêu giúp lan tỏa thông điệp chăm sóc thú cưng đúng cách.