WHO cảnh báo 'vòm nhiệt' tại châu Âu còn khốc liệt

Người đàn ông Ấn Độ sống sót sau trận tấn công của con sư tử cái nhờ hành động vuốt ve đầy dịu dàng và dũng cảm trong suốt 30 phút.
Nắng nóng kỷ lục tại châu Âu khiến số tử vong lên tới 9.700 người, buộc WHO họp khẩn và phát đi cảnh báo trên toàn lục địa.
Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) sẽ có nhiều điều chỉnh quan trọng về công nghệ VAR trong phần còn lại của World Cup 2026.
Dưới đây là điểm chuẩn từ năm 2023 đến năm 2025 của Học viện Cảnh sát Nhân dân, mời quý phụ huynh và học sinh tham khảo.
Nghiên cứu mới cho thấy Trái Đất có nhiều khả năng tránh được việc bị nuốt chửng khi Mặt Trời kết thúc vòng đời sau khoảng 5 tỷ năm.
Sau 20 năm kiên trì "theo đuổi" một dãy số, Kath trúng giải 422 tỷ đồng nhưng thật oái oăm là mẹ cô đã vứt tấm vé đó vào thùng rác.
Theo chuyên gia, tự do tôn giáo không thể được đánh giá từ vài lát cắt đơn lẻ, thiếu bối cảnh lịch sử, văn hóa và thực tiễn đời sống tín ngưỡng tại Việt Nam.
Đầu tháng 7, mức lãi suất huy động của nhiều ngân hàng có xu hướng đi lên và vượt 7%/năm.
Chùa Ba Đồn (phường An Cựu, TP Huế) không chỉ nối tiếng là di tích lịch sử được xếp hạng mà còn là nơi gắn với những khu mộ tập thể lớn nhất Việt Nam.
Đội tuyển Anh tiếp tục phải đối mặt với tình huống bất ngờ đe dọa đến an ninh an toàn trong quá trình tham dự FIFA World Cup 2026.
Sáng 10/7, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 4.122 USD/ounce, tăng 45 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.
Lúc 6h ngày 10/7, giá dầu WTI đứng ở mức 71,82 USD/thùng, giảm 2,74 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent của Mỹ ở mức 76,30 USD/thùng, giảm 1,72 USD/thùng.
Theo phương án được Công ty CP Đầu tư và Xây dựng giao thông Phương Thành gửi Bộ Xây dựng, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ được mở rộng từ 6 lên 10-12 làn xe.
Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) bố trí 3 trọng tài người Bồ Đào Nha làm nhiệm vụ trong trận đấu giữa Argentina và Thụy Sỹ.
Các chuyên gia cho rằng vụ phóng này không chỉ là cột mốc kỹ thuật mà còn là thông điệp chiến lược gửi tới Mỹ và khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
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