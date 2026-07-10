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Xuất bản ngày 10/07/2026 07:00 AM
Xuất bản ngày 10/07/2026 07:00 AM

WHO cảnh báo 'vòm nhiệt' tại châu Âu còn khốc liệt

(VTC News) -

Nắng nóng kỷ lục tại châu Âu khiến số tử vong lên tới 9.700 người, buộc WHO họp khẩn và phát đi cảnh báo trên toàn lục địa.

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