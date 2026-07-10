Tin mới

Bị sư tử cái tấn công, người đàn ông thoát chết nhờ vuốt ve con vật 30 phút Người đàn ông Ấn Độ sống sót sau trận tấn công của con sư tử cái nhờ hành động vuốt ve đầy dịu dàng và dũng cảm trong suốt 30 phút.

WHO cảnh báo 'vòm nhiệt' tại châu Âu còn khốc liệt Nắng nóng kỷ lục tại châu Âu khiến số tử vong lên tới 9.700 người, buộc WHO họp khẩn và phát đi cảnh báo trên toàn lục địa.

Bị tố thiên vị Argentina, FIFA lập tức thay đổi quy trình VAR Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) sẽ có nhiều điều chỉnh quan trọng về công nghệ VAR trong phần còn lại của World Cup 2026.

Điểm chuẩn Học viện Cảnh sát Nhân dân 3 năm gần nhất Dưới đây là điểm chuẩn từ năm 2023 đến năm 2025 của Học viện Cảnh sát Nhân dân, mời quý phụ huynh và học sinh tham khảo.

Nghiên cứu mới: Trái Đất có thể sống sót khi Mặt Trời lụi tàn Nghiên cứu mới cho thấy Trái Đất có nhiều khả năng tránh được việc bị nuốt chửng khi Mặt Trời kết thúc vòng đời sau khoảng 5 tỷ năm.

Vứt vé số trúng 422 tỷ đồng vào thùng rác sau 20 năm kiên trì mua chỉ một dãy số Sau 20 năm kiên trì "theo đuổi" một dãy số, Kath trúng giải 422 tỷ đồng nhưng thật oái oăm là mẹ cô đã vứt tấm vé đó vào thùng rác.

Đánh giá tự do tôn giáo ở Việt Nam không thể qua lăng kính phiến diện Theo chuyên gia, tự do tôn giáo không thể được đánh giá từ vài lát cắt đơn lẻ, thiếu bối cảnh lịch sử, văn hóa và thực tiễn đời sống tín ngưỡng tại Việt Nam.

Lãi suất ngân hàng đầu tháng 7 thế nào? Đầu tháng 7, mức lãi suất huy động của nhiều ngân hàng có xu hướng đi lên và vượt 7%/năm.

Bên trong ngôi chùa ở Huế có khu mộ tập thể lớn nhất Việt Nam Chùa Ba Đồn (phường An Cựu, TP Huế) không chỉ nối tiếng là di tích lịch sử được xếp hạng mà còn là nơi gắn với những khu mộ tập thể lớn nhất Việt Nam.

Kẻ lạ mặt cầm hung khí tiếp cận đội tuyển Anh Đội tuyển Anh tiếp tục phải đối mặt với tình huống bất ngờ đe dọa đến an ninh an toàn trong quá trình tham dự FIFA World Cup 2026.

Giá vàng hôm nay 10/7: Tăng mạnn sau phiên lao dốc Sáng 10/7, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 4.122 USD/ounce, tăng 45 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Giá xăng dầu hôm nay 10/7: Quay đầu giảm Lúc 6h ngày 10/7, giá dầu WTI đứng ở mức 71,82 USD/thùng, giảm 2,74 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent của Mỹ ở mức 76,30 USD/thùng, giảm 1,72 USD/thùng.

Hiện trạng cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ được đề xuất mở rộng lên 10 - 12 làn xe Theo phương án được Công ty CP Đầu tư và Xây dựng giao thông Phương Thành gửi Bộ Xây dựng, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ được mở rộng từ 6 lên 10-12 làn xe.

FIFA xếp 3 trọng tài Bồ Đào Nha làm trận Argentina đấu Thụy Sỹ Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) bố trí 3 trọng tài người Bồ Đào Nha làm nhiệm vụ trong trận đấu giữa Argentina và Thụy Sỹ.