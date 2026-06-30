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Xuất bản ngày 30/06/2026 11:00 AM
Cập nhật lúc 05:37 PM ngày 30/06/2026

Cộng hòa Séc và Slovakia ghi nhận nhiệt độ kỷ lục trên 40°C

Kông Anh
Kông Anh
(VTC News) -

Nhiệt độ tại Cộng hòa Séc và Slovakia tăng vượt mức kỷ lục với một số địa điểm vượt quá 40°C trong đợt nắng nóng gay gắt đang bao trùm châu Âu.

Hãng thông tấn Séc (CTK) điều chỉnh mức tăng nhiệt độ kỷ lục với mức nhiệt mới cao nhất trên toàn quốc là 41,9°C, được ghi nhận tại Doksany. CTK thông tin thêm có 9 trong tổng số 10 mức nhiệt cao nhất từng được ghi nhận tại Cộng hòa Séc đều diễn ra vào cuối tuần qua.

Tại Slovakia, làng Turna nad Bodvou nằm ở phía tây nam thành phố Kosice - thành phố lớn thứ hai của đất nước ghi nhận mức nhiệt mới 41°C, lập kỷ lục quốc gia mới. Con số này cao hơn 0,7°C so với kỷ lục trước đó được thiết lập vào tháng 7/2007.

Người dân giải nhiệt ở đài phun nước. (Ảnh: AP)

Người dân giải nhiệt ở đài phun nước. (Ảnh: AP)

Viện Khí tượng Thủy văn Slovakia (SHMU) cũng ghi nhận mức nhiệt từ 3 trạm quan trắc gần biên giới với Hungary đều vượt mức kỷ lục 40,3°C năm 2007. Cụ thể, nhiệt độ tại Turna nad Bodvou ở vùng Kosice, phía đông nam Slovakia lên tới 41°C. Trong khi đó, nhiệt độ ở Muzla cũng đạt 40,5°C và ở Strkovec đạt 40,6°C.

Trong ba ngày cuối tuần qua, lực lượng cứu hộ Slovakia ghi nhận 308 trường hợp ngất xỉu liên quan đến nắng nóng, trong đó 171 người được đưa đến bệnh viện.

Slovakia và nước láng giềng Hungary nằm trong số những quốc gia ở châu Âu đang trải qua đợt nắng nóng nghiêm trọng. Nhiệt độ tại Aszod ở miền trung Hungary đã đạt 41,8°C, chỉ thấp hơn một chút so với kỷ lục nhiệt độ 41,9°C năm 2007.

Đợt nắng nóng đang bao trùm phần lớn Tây Âu và Nam Âu. Paris ghi nhận ngày tháng 6 nóng nhất trong lịch sử với mức nhiệt 40,9°C, còn Anh thiết lập mức nhiệt cao nhất từng được ghi nhận trong tháng 6 là 36,4°C.

Thụy Sĩ cũng phá kỷ lục nhiệt độ tháng 6, buộc chính quyền nhiều nơi phải ban bố cảnh báo đỏ, đóng cửa trường học, hủy các chuyến tàu và khuyến cáo người dân ở trong nhà vào những thời điểm nóng nhất trong ngày.

Các nhà khí tượng học cho rằng hiện tượng này xuất phát từ một “vòm nhiệt” kéo dài, giữ khối không khí nóng phía trên châu Âu và ngăn cản các hệ thống thời tiết mát hơn xâm nhập. Điều kiện thời tiết đặc biệt nguy hiểm tại các đô thị đông dân cư, nơi bê tông và nhựa đường giữ nhiệt suốt đêm, khiến người dân hầu như không được giải nhiệt ngay cả sau khi mặt trời lặn.

(Nguồn: Yahoo France)
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