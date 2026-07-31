Lễ thượng cờ kỷ niệm 31 năm Việt Nam tham gia ASEAN

Sáng 31/7, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ Ngoại giao tổ chức Lễ Thượng cờ ASEAN nhân dịp kỷ niệm 59 năm Ngày thành lập ASEAN (8/8/1967-8/8/2026) và 31 năm Việt Nam gia nhập ASEAN (28/7/1995-28/7/2026).
Tham dự Lễ thượng cờ có Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, lãnh đạo Bộ Ngoại giao, đại sứ, đại biện, đại diện các nước ASEAN và các nước đối tác của ASEAN, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành.
Đại diện các bộ ngành liên quan, Đại sứ, Đại biện các nước ASEAN và đối tác của ASEAN tại Hà Nội tham dự buổi lễ thượng cờ.
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu tại lễ thượng cờ.
Cách đây 31 năm, ngày 28/7/1995, Việt Nam chính thức được kết nạp làm thành viên thứ 7 của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).
Đây là một dấu mốc quan trọng đánh dấu quá trình hội nhập khu vực của Việt Nam cũng như tiến trình hợp tác, liên kết của cả khu vực. Hành trình 31 năm tham gia ASEAN đã ghi dấu nỗ lực hội nhập sâu rộng cùng với đóng góp trách nhiệm của Việt Nam cho một ASEAN đoàn kết, vững mạnh, tự cường và gắn kết.
Kể từ khi gia nhập “ngôi nhà chung”, Việt Nam luôn xem ASEAN là ưu tiên trong chính sách đối ngoại, tham gia với tinh thần chủ động, tích cực và trách nhiệm trong các trụ cột cộng đồng và tất cả các lĩnh vực hợp tác của ASEAN, có những đóng góp quan trọng đối với xây dựng Cộng đồng ASEAN, góp phần bảo đảm môi trường khu vực hòa bình, ổn định và hợp tác, được ASEAN và các nước đánh giá cao. Hành trình hơn 31 năm qua là minh chứng sống động cho khát vọng hội nhập mạnh mẽ, sâu rộng, cùng tinh thần tiên phong, trách nhiệm, chủ động của Việt Nam vì một Cộng đồng ASEAN đoàn kết và tự cường.
Lá cờ ASEAN tung bay tại trụ sở Bộ Ngoại giao trong ngày kỷ niệm 59 năm Ngày thành lập ASEAN và 31 năm Việt Nam gia nhập ASEAN.
Lễ Thượng cờ ASEAN vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập ASEAN (8/8) hằng năm là thông lệ của tất cả các nước thành viên ASEAN.
Lá cờ ASEAN là biểu tượng cho tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác của Hiệp hội và khát vọng hòa bình, ổn định, phát triển thịnh vượng của tất cả các nước thành viên dưới mái nhà chung là Cộng đồng ASEAN.
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung chụp ảnh kỷ niệm chung với Đại sứ các nước ASEAN và quan khách trong nước và quốc tế sau khi kết thúc lễ thượng cờ ASEAN.
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