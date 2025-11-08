Công ty công nghệ chơi lớn, tặng nhân viên nút bàn phím bằng vàng ròng

(VTC News) -

Công ty công nghệ Insta360, trụ sở tại Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất camera 360 độ cho người tiêu dùng. Nhân dịp Ngày Lập trình viên Trung Quốc (24/10) vừa qua, công ty đã trao 21 keycap vàng (nút bàn phím làm bằng vàng) cho các nhân viên xuất sắc như một lời tri ân.

Món quà sang trọng này không chỉ có giá trị vật chất mà còn mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc về sự trân trọng với người lao động.

Phím vàng nặng nhất là phím cách, nặng 35,02 gram, trị giá khoảng 320.000 nhân dân tệ (1,1 tỷ đồng). Từ năm đầu tiên đến nay, giá trị của phần thưởng vàng mà Insta360 dành cho nhân viên đã tăng gấp đôi, phần vì giá vàng leo thang, phần vì công ty muốn thể hiện mức độ trân trọng ngày càng cao với đội ngũ của mình.

Trong 4 năm liên tiếp, Insta360 duy trì truyền thống tặng vàng để ghi nhận nỗ lực của nhân viên. Tổng cộng, 55 chiếc nút bàn phím bằng vàng đã được trao trong các dịp đặc biệt. Chính vì vậy, trong giới công nghệ Trung Quốc, Insta360 còn được mệnh danh là “nhà máy vàng”.

Không chỉ thưởng cho các lập trình viên, công ty còn có nhiều hoạt động tri ân khác. Nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập hồi tháng 7, Insta360 gửi tặng toàn bộ nhân viên và thực tập sinh hộp quà bên trong chứa miếng dán vàng nguyên chất nặng 0,36 gram, được trang trí bằng nhiều họa tiết độc đáo. Kèm theo món quà là thông điệp: “Tất cả những gì lấp lánh không chỉ là vàng, mà còn là chính bạn".

Ngoài ra, những nhân viên mới kết hôn hoặc vừa sinh con cũng nhận được đồng tiền vàng nặng 1 gram, như một lời chúc phúc. Trong tiệc cuối năm, công ty từng trao thỏi vàng 999 nặng 50 gram làm phần thưởng lớn, khiến không ít người “mở cờ trong bụng”.

Phần thưởng vàng rất thực tế và giúp nhân viên quản lý tài chính tốt hơn.

Một nhân viên cho biết, phần thưởng vàng rất thực tế và giúp họ quản lý tài chính tốt hơn. Người khác thì chia sẻ đã sưu tầm những đồng tiền vàng được tặng trong các cột mốc quan trọng của cuộc đời, xem đó là kỷ vật vô giá, không thể quy đổi thành tiền.

“Dù giá vàng có tăng cao, tôi cũng sẽ không bán chúng. Có những thứ không thể đo bằng giá trị vật chất", một nhân viên nói. Trong khi đó, một người khác bày tỏ quyết tâm: “Tôi sẽ làm việc chăm chỉ hơn để một ngày bàn phím của mình được phủ kín các phím vàng".

Nhà sáng lập Insta360, ông Liu Jingkang, cho biết việc tặng vàng không nhằm thể hiện tiềm lực tài chính mà là biểu tượng cho sự ổn định. Theo ông, sức mạnh của doanh nghiệp đến từ đội ngũ nhân viên tài năng và tận tâm. “Mỗi lần nhấn phím là một cú chạm biến đá thành vàng", ông Liu ví von.

Trong ngành công nghệ Trung Quốc, công ty Insta360 được gọi là "nhà máy vàng" vì có truyền thống lâu đời trong việc thưởng vàng cho nhân viên. (Ảnh: Shutterstock)

Sau khi thông tin lan truyền, nhiều người dùng mạng xã hội Trung Quốc không khỏi ngưỡng mộ công ty, một người dùng bình luận: "Tôi không thể diễn tả được mức độ ghen tị của mình với nhân viên công ty".

Từ một món quà tưởng chừng xa xỉ, Insta360 đã biến vàng thành biểu tượng văn hóa doanh nghiệp, nơi giá trị con người được đặt ở vị trí trung tâm, sáng lên như chính những phím vàng trên bàn phím của họ.