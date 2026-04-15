Cháy lớn thiêu rụi 7 ki-ốt ở Bắc Ninh

Video: Lửa thiêu rụi 7 ki-ốt tại Bắc Ninh

Khoảng 15h25 ngày 15/4, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bắc Ninh nhận tin báo cháy tại Khu đô thị Bắc Hà, phường Song Liễu.

Lửa bùng phát nhanh, lan rộng, thiêu rụi 7 ki-ốt kinh doanh hàng tiêu dùng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng điều động 3 xe chữa cháy cùng 15 cán bộ, chiến sĩ thuộc các đội khu vực Nam Sông Đuống, Tiên Sơn, Gia Bình tới hiện trường triển khai dập lửa.

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy phối hợp Công an phường Song Liễu và lực lượng hỗ trợ từ Công an TP Hà Nội khẩn trương khoanh vùng, ngăn cháy lan.

Đến khoảng 16h30 cùng ngày, đám cháy được khống chế hoàn toàn.

Vụ việc không gây thiệt hại về người nhưng thiêu rụi nhiều hàng hoá tại 7 ki-ốt. Thiệt hại tài sản và nguyên nhân vụ hoả hoạn đang được cơ quan chức năng thống kê, điều tra làm rõ.

Theo báo cáo của Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, trong Quý I/2026, tình hình cháy vẫn còn diễn biến phức tạp, tập trung chủ yếu ở loại hình cháy nhà dân, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh (chiếm 45,23%). Số vụ cháy giảm 221 vụ so với cùng kỳ năm trước, tuy nhiên thiệt hại về người và tài sản còn tăng. Các vụ cháy có nguyên nhân từ sự cố thiết bị điện tại các hộ gia đình, cơ sở sản xuất kinh doanh vẫn chiếm tỷ lệ cao (74,59%). Trong 3 tháng đầu năm, toàn quốc xảy ra 19 vụ cháy cấp III trở lên.