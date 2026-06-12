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Xuất bản ngày 12/06/2026 11:51 AM
Cập nhật lúc 12:07 PM ngày 12/06/2026

Ba cửa hàng điện thoại ở Bắc Ninh bốc cháy ngùn ngụt lúc rạng sáng

(VTC News) -

Ngọn lửa bùng phát dữ dội rồi nhanh chóng lan rộng, thiêu rụi 3 cửa hàng kinh doanh điện thoại tại khu vực ngã ba Đông Yên, tỉnh Bắc Ninh.

Hiện trường vụ cháy 3 cửa hàng điện thoại ở Bắc Ninh

Ông Nghiêm Văn Hách, Bí thư Đảng ủy xã Tam Đa, tỉnh Bắc Ninh cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng, thiêu rụi nhiều tài sản của người dân.

Thông tin ban đầu, ngọn lửa bùng phát lúc 0h ngày 12/6 rồi nhanh chóng lan rộng ra 3 cửa hàng kinh doanh điện thoại liền kề nhau tại thôn Đông Yên, khu vực ngã ba Đông Yên hướng vào Khu công nghiệp Yên Phong.

Hiện trường vụ cháy. (Ảnh cắt từ clip)

Hiện trường vụ cháy. (Ảnh cắt từ clip)

Ba cửa hàng bị cháy gồm: Cửa hàng Ishop, diện tích khoảng 20m² do anh Đặng Tài Thành (SN 1990) làm chủ; cửa hàng Sim thẻ Phương Anh, diện tích khoảng 30m² do chị Nguyễn Thị Phương Anh (SN 1984) làm chủ và Cửa hàng Viettel Store do chị Nguyễn Thị Phương Thảo quản lý.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Tam Đa lập tức phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an tỉnh Bắc Ninh nhanh chóng điều động chiến sĩ và xe chữa cháy đến hiện trường, triển khai các phương án dập lửa.

Vụ cháy khiến 3 cửa hàng điện thoại bị thiêu rụi.

Vụ cháy khiến 3 cửa hàng điện thoại bị thiêu rụi.

Đến rạng sáng cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng chức năng phong tỏa, bảo vệ hiện trường và lấy lời khai ban đầu của các bên liên quan.

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, tuy nhiên toàn bộ tài sản bên trong hai cửa hàng của anh Thành và chị Phương Anh bị thiêu rụi hoàn toàn. Cửa hàng Viettel Store do chị Thảo quản lý bị cháy lan, sập một phần mái và trần nhà.

Cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh đang thống kê thiệt hại về tài sản, đồng thời phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Văn Chương
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