Châu Âu oằn mình trong đợt nắng nóng lịch sử, nhiều người thiệt mạng

Tại Anh, ngày 26/5 tiếp tục phá kỷ lục nhiệt độ tồn tại hơn một thế kỷ chỉ trong vòng 24 giờ, khi đợt nắng nóng thiêu đốt nhiều khu vực Tây Âu, buộc chính phủ các nước phải phát cảnh báo về nguy cơ đe dọa tính mạng. Nhiều vụ đuối nước cũng được ghi nhận tại Anh và Pháp khi người dân tìm cách giải nhiệt.

Một người đàn ông uống nước bên ngoài Cung điện Westminster ở London, Anh ngày 26/5/2026, khi nước này trải qua đợt nắng nóng kỷ lục. (Ảnh: AP/Kin Cheung)

Cơ quan khí tượng Met Office của Anh cho biết nhiệt độ 35,1 độ C đã được ghi nhận tại Vườn thực vật Kew ở London, vượt mức kỷ lục 34,8 độ C được thiết lập chỉ một ngày trước đó cũng tại khu vực này. Mức nhiệt mới cũng phá sâu kỷ lục 32,8 độ C được ghi nhận năm 1922 và lặp lại vào năm 1944.

London đồng thời trải qua một “đêm nhiệt đới” hiếm gặp, tức nhiệt độ ban đêm không giảm xuống dưới 20 độ C.

Tại Pháp, nhiều kỷ lục nhiệt độ cũng bị xô đổ khi nền nhiệt tại khu vực tây nam nước này chạm mốc 36 độ C hôm 25/5, trong khi nhiệt độ ban đêm ở nhiều nơi vẫn duy trì trên 20 độ C.

Cơ quan khí tượng quốc gia Pháp Météo-France cho biết hiện tượng “vòm nhiệt”, khi khối không khí nóng bị giữ lại bởi vùng áp cao, đang khiến nhiệt độ cao hơn bình thường hơn 10 độ C vào thời điểm này trong năm.

Người dân tìm cách tránh nóng dọc bờ sông Seine ở Paris, Pháp ngày 25/5/2026. (Ảnh: AP/Michel Euler)

Các chuyên gia nhận định hiện tượng thời tiết cực đoan và khó lường đang xuất hiện thường xuyên hơn khi Trái Đất nóng lên.

Ông Peter Thorne, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Khí hậu ICARUS thuộc Đại học Maynooth (Ireland), cho rằng các đợt nắng nóng như hiện nay trở nên dễ xảy ra hơn và nghiêm trọng hơn do biến đổi khí hậu từ lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính do con người tạo ra.

“Tuy nhiên, nhiều kỷ lục đang bị phá vỡ, đặc biệt tại Anh và Pháp, thực sự là điều khó tin”, ông Peter Thorne nói.

Sau kỳ nghỉ cuối tuần dài, người dân Anh đổ xô tới bãi biển, hồ bơi và công viên để tránh nóng. Trong khi đó, hành khách tại London phải chịu cảnh oi bức trên các toa tàu điện ngầm không có điều hòa. Hoạt động tàu hỏa tại ga Waterloo cũng bị gián đoạn do xuất hiện khói trên đường ray.

Người dân đổ về bãi biển Brighton ở East Sussex, Anh để tránh nóng giữa đợt nhiệt độ tăng cao ngày 26/5/2026. (Ảnh: Gareth Fuller/PA qua AP)

Tại Scotland, lực lượng cứu hỏa phải làm việc xuyên đêm để dập đám cháy cỏ tại Arthur’s Seat - ngọn đồi đá nổi tiếng nhìn xuống thành phố Edinburgh.

Cơ quan An ninh Y tế Anh đã ban hành cảnh báo sức khỏe cấp màu cam đối với nhiều khu vực trên cả nước đến hết ngày 28/5, cảnh báo nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe, đặc biệt với người cao tuổi trong thời gian nắng nóng đỉnh điểm. Do tính chất khí hậu ôn hòa thường thấy, phần lớn nhà ở, trường học và cơ sở kinh doanh tại Anh không được trang bị điều hòa nhiệt độ.

Giới chức cho biết ít nhất 4 thiếu niên đã thiệt mạng trong các vụ đuối nước tại hồ và hồ chứa ở Anh, trong khi một người đàn ông 60 tuổi tử vong trên biển ở tây nam nước này.

Người phát ngôn Chính phủ Pháp Maud Bregeon cho biết nước này ghi nhận ít nhất 7 ca tử vong có thể liên quan tới nắng nóng, bao gồm 5 vụ đuối nước và 2 trường hợp tử vong trong các cuộc thi thể thao.

Đợt nắng nóng đến sớm hơn thường lệ, trước thời điểm lực lượng cứu hộ bắt đầu trực thường xuyên tại các bãi biển mùa hè, khiến nguy cơ tai nạn gia tăng.

Tại bờ biển Đại Tây Dương của Pháp, nơi nổi tiếng với các bãi biển có dòng chảy xa bờ mạnh, giới chức ghi nhận hàng loạt sự cố trên biển. Riêng ngày 24/5 đã có hai người tử vong do đuối nước tại các khu nghỉ dưỡng nổi tiếng thuộc vùng Gironde, tây nam nước Pháp.

Người dân bơi lội để giải nhiệt tại hồ bơi ngoài trời ở thị trấn Letchworth Garden City, hạt Hertfordshire, Anh ngày 26/5/2026. (Ảnh: Joe Giddens/PA qua AP)

Quan chức quản lý khu vực Sophie Brocas kêu gọi người dân “hết sức thận trọng” khi đi biển.

Nắng nóng bất thường cũng lan sang Tây Ban Nha. Người phát ngôn cơ quan khí tượng nước này Rubén del Campo cho biết: “Chúng ta đang chứng kiến mức nhiệt vốn thường chỉ xuất hiện vào giữa mùa hè ngay trong tháng 5”.

Ông cho biết thành phố Seville cuối tuần qua ghi nhận mức nhiệt 38 độ C, trong khi phần lớn bán đảo Iberia có nền nhiệt cao hơn trung bình từ 5-10 độ C.

Tại Rome của Italia, nhiệt độ ngày 26/5 lên tới 32 độ C.