SAWACO: 21 năm đổi mới vì dòng nước sạch an toàn cho đô thị lớn nhất cả nước

Với sứ mệnh bảo đảm cung cấp nước sạch an toàn, liên tục và ổn định cho người dân, SAWACO đã từng bước hiện đại hóa hệ thống hạ tầng, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới phương thức quản lý để đáp ứng yêu cầu phát triển của đô thị đặc biệt lớn nhất cả nước.

Ứng dụng công nghệ vận hành hệ thống cấp nước

Ngày 24/5/2005, SAWACO được thành lập theo quyết định của UBND TP.HCM. Trong 5 năm đầu tiên, doanh nghiệp hoạt động theo mô hình công ty mẹ - con, sau đó chuyển đổi thành công ty TNHH MTV vào năm 2010.

Ngay khi được thành lập, “cỗ máy” SAWACO khởi động một chương vận hành mới đầy mạnh mẽ. Nhiều cột mốc quan trọng như xây dựng nhà máy nước, phủ mạng lưới cấp nước cho vùng xa được thực hiện.

Sawaco đang triển khai chương trình đầu tư và lắp đặt hàng chục trụ uống nước sạch tại vòi miễn phí trên đường phố TP.HCM.

Trải qua 21 năm, SAWACO đã có những bước tiến dài trong thực hiện sứ mệnh đảm bảo cấp nước an toàn, liên tục, chất lượng cho người dân như: tăng năng lực sản xuất nước hơn 200%, mạng lưới đường ống tăng gần 500%, số lượng đồng hồ nước tăng 300%. Nước sạch đến với người dân thành phố luôn đạt quy chuẩn quốc gia của Bộ Y tế.

Là doanh nghiệp chủ lực trong lĩnh vực cấp nước đô thị tại TP.HCM, SAWACO giữ vai trò bảo đảm cung cấp nước sạch phục vụ dân sinh, sản xuất, kinh doanh và phát triển đô thị. Quy mô hệ thống lớn, phạm vi phục vụ rộng và nhiều đơn vị thành viên đòi hỏi đơn vị phải duy trì vận hành ổn định, minh bạch dịch vụ và ra quyết định nhanh trên nền dữ liệu.

Hòa vào bức tranh chuyển đổi số của thành phố, ngành cấp nước bắt buộc phải trở thành một mảnh ghép mạnh để cùng các đơn vị khác giúp TP.HCM trở thành đô thị thông minh. Yêu cầu đặt ra là phải có hạ tầng số đủ mạnh, dữ liệu đủ tin cậy, công cụ điều hành đủ liên thông và các kênh phục vụ khách hàng đủ thuận tiện để nâng cao hiệu quả toàn chuỗi giá trị.

Theo ông Bùi Thanh Giang, Tổng Giám đốc SAWACO, một trong những yếu tố quan trọng góp phần tạo nên kết quả tích cực của SAWACO chính là việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào quản lý và vận hành hệ thống cấp nước.

SAWACO đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp hiện đại, trong đó nổi bật là hệ thống SCADA giúp giám sát và điều khiển từ xa toàn bộ mạng lưới, cùng với hệ thống thông tin địa lý (GIS) phục vụ quản lý dữ liệu hạ tầng. Nhờ đó, quá trình theo dõi, phát hiện và xử lý sự cố được thực hiện nhanh chóng, chính xác hơn.

Song song với đó, các công nghệ dò tìm rò rỉ tiên tiến được áp dụng rộng rãi, cho phép phát hiện sớm các điểm rò rỉ ngầm gây thất thoát nước. Việc đưa vào vận hành Trung tâm điều hành mạng lưới cấp nước (NOC) cùng với hệ thống đồng hồ nước thông minh cũng giúp tối ưu hóa quy trình vận hành, bảo trì và dự báo nhu cầu sử dụng.

Nâng cao năng lực quản lý và chất lượng phục vụ

Không chỉ dừng lại ở vận hành kỹ thuật, chuyển đổi số còn được SAWACO triển khai mạnh mẽ trong lĩnh vực dịch vụ khách hàng. Xác định khách hàng là trung tâm của sự phục vụ, trong giai đoạn 2025 - 2026, SAWACO đưa vào sử dụng Tổng đài chăm sóc khách hàng hoạt động 24/7 với đầu số 1900 999 997. Thông qua tổng đài, góp phần nâng cao tính minh bạch và chuyên nghiệp trong xử lý yêu cầu.

Trung tâm điều hành mạng lưới cấp nước (NOC) tại Công ty cổ phần cấp nước Nhà Bè.

Bên cạnh đó, ứng dụng chăm sóc khách hàng trên nền tảng di động cho phép người dân tra cứu hóa đơn, theo dõi lịch sử sử dụng nước, thanh toán trực tuyến và phản ánh sự cố kèm định vị. Hệ thống chatbot hỗ trợ tự động cũng được tích hợp nhằm tăng khả năng tương tác, giảm thời gian chờ đợi.

Tính đến nay, năng lực sản xuất toàn hệ thống doa SAWACO quản lý đã đạt 2,4 triệu m³/ngày. Cùng với đó, đồng bộ với hệ thống mạng lưới đường ống cấp nước khoảng 12.000 km, đảm bảo cấp nước cho 11 triệu dân khu vực TP.HCM (trước đây).

Bên cạnh việc phát triển mạng lưới truyền tải và phân phối, Tổng công ty chú trọng các giải pháp phân vùng tách mạng và đẩy mạnh công tác giảm thất thoát nước. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm tài nguyên nước quý giá mà còn nâng cao hiệu quả vận hành của toàn hệ thống.

Đại diện SAWACO cho biết, để sẵn sàng cho giai đoạn phát triển tiếp theo của TP.HCM, SAWACO đang tăng cường phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành nhằm sớm trình duyệt các quy hoạch bổ sung.

Đặc biệt, trong giai đoạn 2026 - 2030, SAWACO định hướng tiếp tục hoàn thiện hạ tầng số, mở rộng kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống, phát triển thêm các ứng dụng trên nền Data Warehouse, AI, GIS và dashboard điều hành. Đồng thời, Tổng công ty tiếp tục tăng cường an toàn thông tin, nâng cao năng lực bảo mật và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Riêng trong năm 2026, đại diện SAWACO cho biết sẽ tập trung vào các chiến lược đột phá nhằm nâng cao năng lực quản lý và chất lượng phục vụ. Ngoài ra, một trong những mục tiêu “cứng” được SAWACO xác định là phấn đấu kéo giảm tỷ lệ nước thất thoát - thất thu xuống dưới 12,8%. Tiếp tục tập trung nguồn lực để chuyển đổi số doanh nghiệp, hiện đại hóa hệ thống nhằm nâng cao năng lực vận hành mạng lưới.

Những dấu ấn nổi bật trong 21 năm phát triển của SAWACO Nâng công suất Nhà máy nước Tân Hiệp lên 300.000 m³/ngày (2005 - 2007). Xây dựng Nhà máy nước BOO Thủ Đức - nhà máy nước xã hội hóa đầu tiên của thành phố, công suất 300.000 m³/ngày (2007 - 2009). Hoàn thành hệ thống cấp nước sạch cho huyện Cần Giờ với hơn 41 km đường ống truyền tải và 3 trạm bơm tăng áp (2009 - 2010). Xây dựng Nhà máy nước Kênh Đông công suất 200.000 m³/ngày và Nhà máy nước Thủ Đức III công suất 300.000 m³/ngày (2013-2016). Từ năm 2016, hệ thống cấp nước thành phố bảo đảm cung cấp nước sạch đến 100% hộ dân trên địa bàn.