SAWACO chung tay ủng hộ 500 triệu đồng hướng về nhà dàn DK1

(VTC News) -

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV (SAWACO) trao 500 triệu đồng ủng hộ thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM, nhằm gửi đến cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại nhà dàn DK1.

Khoản kinh phí này là đóng góp, chung sức, đồng lòng của toàn thể cán bộ, công nhân viên SAWACO, hưởng ứng các chương trình “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc” và “Quỹ vì người nghèo TP” năm 2026. Mỗi người lao động đã tự nguyện đóng góp một ngày lương, thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội và nghĩa tình sâu sắc đối với cộng đồng.

Đại diện Sawaco trao biểu trưng số tiền 500 triệu đồng cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM.

Không chỉ dừng lại ở con số 500 triệu đồng, hoạt động này còn lan tỏa mạnh mẽ giá trị nhân văn, tinh thần tương thân tương ái – nét đẹp truyền thống luôn được SAWACO gìn giữ và phát huy trong suốt quá trình phát triển. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, sự sẻ chia của tập thể người lao động ngành cấp nước thành phố càng trở nên ý nghĩa, góp phần tiếp thêm nguồn lực để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các chiến sĩ nơi đầu sóng ngọn gió.

Nguồn kinh phí này cũng góp phần hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của doanh nghiệp nhà nước trong việc đồng hành cùng chính quyền thực hiện an sinh xã hội.

Sawaco luôn đảm bảo an toàn hệ thống, cung cấp đủ nguồn nước cho doanh nghiệp và người dân Thành phố.

Hoạt động ý nghĩa này tiếp tục khẳng định tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và ý thức vì cộng đồng của đội ngũ cán bộ, công nhân viên SAWACO, góp phần xây dựng hình ảnh doanh công ích giàu tính nhân văn, luôn hướng về Tổ quốc và Nhân dân.