(VTC News) -

Theo thể thức của World Cup 2026, ngoài 24 đội nhất và nhì bảng, 8 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất cũng giành vé vào vòng 1/16. Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 3 World Cup 2026 có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua vượt qua vòng bảng. Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục điểm số, hiệu số, số bàn thắng và tình trạng đi tiếp của từng đội.

Đội tuyển Hàn Quốc thấp thỏm chờ kết quả các bảng khác. (Ảnh: AP)

Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 3 World Cup 2026 mới nhất

Tính đến hết loạt trận sáng 27/6, có 9/12 bảng đấu của World Cup 2026 hoàn tất 6 trận và xác định đầy đủ thứ hạng, thành tích của các đội bóng. Một số đội tuyển đứng thứ ba chắc suất đi tiếp, trong khi nhóm khác phải chờ đến sáng 28/6 để biết liệu họ có được góp mặt ở vòng 1/16 World Cup 2026. Bảng xếp hạng các đội thứ 3 cụ thể như sau.

XH Đội Trận Điểm Hiệu số 1 Thụy Điển 3 4 0 2 Ecuador 3 4 0 3 Bosnia & Herzegovina 3 4 -1 4 Paraguay 3 4 -2 5 Senegal 3 3 +2 6 Iran 3 3 0 7 Croatia 2 3 -1 8 Hàn Quốc 3 3 -1 9 Algeria 2 3 -2 10 Scotland 3 3 -3 11 Uruguay 3 2 -1 12 CHDC Congo 2 1 -1

Thụy Điển, Ecuador, Bosnia & Herzegovina, Paraguay và Senegal chắc chắn giành quyền đi tiếp. Uruguay là đội đầu tiên trong nhóm các đội hạng 3 chắc chắn bị loại khi chỉ giành được 2 điểm sau 3 lượt trận.

Các đội tuyển Iran, Hàn Quốc, Scotland hoàn thành 3 trận đấu nhưng phải chờ hết lượt trận cuối cùng của vòng bảng. Algeria.

Đội đứng thứ 3 ở bảng J có thể là Áo hoặc Algeria (cùng 3 điểm và đối đầu trực tiếp với nhau). Nếu 2 đội này hòa ở lượt cuối, Hàn Quốc bị loại.

Ở bảng K, vị trí thứ 3 có thể thuộc về CHDC Congo, Uzbekistan hoặc Bồ Đào Nha. Kịch bản Bồ Đào Nha xuống thứ ba rất khó xảy ra.

Anh, Ghana, Croatia phân chia 3 vị trí cao nhất ở bảng L. Trong đó, Anh và Ghana chắc chắn đi tiếp kể cả trong trường hợp rơi xuống vị trí thứ ba.

Danh sách các đội vòng vòng 1/16 World Cup 2026

Tính đến hết loạt trận ngày 27/6, danh sách đội bóng vượt qua vòng bảng World Cup 2026 gồm Mexico, Nam Phi (bảng A), Thụy Sĩ, Canada, Bosnia & Herzegovina (bảng B), Brazil, Morocco (bảng C), Mỹ, Australia, Paraguay (bảng D), Đức, Bờ Biển Ngà, Ecuador (bảng E), Hà Lan, Nhật Bản, Thụy Điển (bảng F), Tây Ban Nha, Cape Verde (bảng H), Pháp, Na Uy, Senegal (bảng I), Argentina (bảng J), Colombia (bảng K), Colombia, Bồ Đào Nha (bảng K), Anh và Ghana (bảng L).

Trong đó, Bosnia & Herzegovina, Ecuador và Thụy Điển chắc chắn nằm trong nhóm 8 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất mà không cần chờ kết quả các bảng còn lại. Cục diện bảng G, H ngã ngũ trong loạt trận sáng 27/6 cũng mang tin vui đến cho Paraguay và Senegal. Colombia, Bồ Đào Nha, Anh và Ghana chắc chắn đi tiếp kể cả trong trường hợp đứng thứ ba.

Cape Verde, Ai Cập, Nam Phi, Bosnia & Herzegovina vượt qua vòng bảng World Cup lần đầu tiên. Mexico và Pháp có thành tích toàn thắng ở vòng bảng. Đội chủ nhà Mexico thậm chí không thủng lưới lần nào.

Những đội bị loại là Cộng hòa Séc, Qatar, Haiti, Thổ Nhĩ Kỳ, Curacao, Tunisia, Iraq, Jordan, Ả Rập Xê Út, Uruguay và Panama.