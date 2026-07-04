Xác định 8 trận đấu vòng 1/8 World Cup 2026, danh sách 16 đội đi tiếp mới nhất

(VTC News) -

Vòng 1/16 World Cup 2026 kết thúc sáng nay 4/7. Sau 16 trận đấu của vòng loại trực tiếp đầu tiên, giải đấu chỉ còn lại 16 đội vào vòng 1/8 tiếp tục hành trình cạnh tranh chức vô địch. Các trận đấu của vòng 1/8 diễn ra từ sáng 5/7 theo giờ Việt Nam. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ lịch thi đấu, kênh phát sóng trực tiếp vòng 1/8 World Cup 2026 (vòng 16 đội) mới nhất.

Danh sách 16 đội vào vòng 1/8 World Cup 2026

Danh sách đội bóng vào vòng 1/8 World Cup 2026 gồm Paraguay, Pháp, Canada, Morocco, Bồ Đào nha, Tây Ban Nha, Mỹ, Bỉ, Brazil, Na Uy, Mexico, Anh, Argentina, Ai Cập, Thụy Sỹ, Colomnbia. Các đội bị loại ở vòng 1/16 là Đức, Thụy Điển, Nam Phi, Hà Lan, Croatia, Áo, Bosnia & Herzegovina, Senegal, Nhật Bản, Bờ Biển Ngà, Ecuador, CHDC Congo, Cape Verde, Australia, Algeria và Ghana.

Sau vòng 32 đội, bóng đá châu Á chính thức không còn đại diện nào tại World Cup 2026 khi Nhật Bản và Australia lần lượt bị loại. Châu Âu vẫn đóng góp nhiều đội bóng nhất (7 đội, chiếm gần 50% số đội tham dự vòng 1/8). Nam Mỹ vẫn còn 3 đại diện mạnh nhất là Argentina, Brazil và Colombia.

Cả 3 đội chủ nhà là Mexico, Canada và Mỹ đều chưa bị loại. Trong khi đó, Morocco và Ai Cập là các đại diện ưu tú của bóng đá châu Phi.

Bồ Đào Nha gặp Tây Ban Nha ở vòng 1/8 World Cup 2026.

Xác định các cặp đấu tại vòng 1/8 World Cup

Các cặp đấu vòng 1/8 được sắp xếp theo các nhánh đấu xác định từ khi bốc thăm chia bảng World Cup 2026. Theo sơ đồ thi đấu World Cup 2026, 16 đội tuyển lọt vào vòng 1/8 xác định đối thủ như bảng tổng hợp dưới đây.

Danh sách trận đấu vòng 1/8 World Cup 2026 Canada vs Morocco. Paraguay vs Pháp. Brazil vs Na Uy. Mexico vs Anh. Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha. Mỹ vs Bỉ. Argentina vs Ai Cập. Thụy Sỹ vs Colombia.

Thể thức vòng 1/8 World Cup 2026 không thay đổi so với vòng 1/16. Nếu hai đội hòa sau 90 phút, trận đấu bước vào hiệp phụ. Nếu vẫn chưa phân định thắng thua, loạt luân lưu được sử dụng để xác định đội đi tiếp.

Trước khi loạt sút luân lưu bắt đầu để xác định đội thắng trận, trọng tài sẽ tung đồng xu để quyết định khung thành được sử dụng cho loạt đá phạt đền, trừ khi có những yếu tố đặc biệt như điều kiện sân bãi hoặc vấn đề an ninh. Khung thành chỉ được thay đổi nếu lý do an toàn hoặc mặt sân, cầu môn không còn đủ điều kiện sử dụng.

Sau đó, trọng tài sẽ tung đồng xu lần thứ hai. Đội thắng trong lần tung đồng xu này sẽ được quyền lựa chọn sút trước hoặc sút sau ở loạt luân lưu.

Lịch thi đấu vòng 1/8 World Cup 2026 mới nhất

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ lịch thi đấu World Cup 2026 vòng 1/8 theo thông tin chính thức trên trang chủ FIFA. Tại Việt Nam, các trận đấu được phát sóng trực tiếp trên VTV3, VTV6 và VTV9.