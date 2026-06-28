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Xuất bản ngày 28/06/2026 10:03 AM
Xuất bản ngày 28/06/2026 10:03 AM

Cập nhật tỷ số Algeria vs Áo, kết quả World Cup 2026 mới nhất

Mai Phương
Mai Phương
(VTC News) -

Cập nhật tỷ số Algeria vs Áo mới nhất: Chi tiết diễn biến, kết quả Algeria vs Áo thuộc bảng J World Cup 2026.

Algeria11Áo
Belghali45'28'Arnautovic

Trận Algeria vs Áo thuộc lượt cuối bảng J World Cup 2026, diễn ra trên sân Arrowhead ở Kansas City (bang Missouri, Mỹ). Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Algeria vs Áo mới nhất tại đây.

Algeria đấu với Áo ở bảng J World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Algeria đấu với Áo ở bảng J World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Đội hình Algeria và Áo

Algeria đá chính: Oussama Benbot (16), Aissa Mandi (2), Riyad Mahrez (7), Houssem Aouar (8), Amine Gouiri (9), Fares Chaibi (10), Jaouen Hadjam (13), Rafik Belghali (17), Nabil Bentaleb (19), Ramy Bensebaini (21), Ibrahim Maza (22).

Áo đá chính: Alexander Schlager (1), Xaver Schlager (4), Stefan Posch (5), Nicolas Seiwald (6), Marko Arnautovic (7), David Alaba (8), Marcel Sabitzer (9), Philipp Lienhart (15), Philipp Mwene (16), Romano Schmid (18), Konrad Laimer (20).

Bảng xếp hạng World Cup 2026 - Bảng J

Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất theo trang chủ FIFA. Tính đến trước trận Algeria và Áo, vị trí xếp hạng các đội tuyển của bảng J như sau.

XHĐộiTHSĐ
1Argentina25-06
2Áo23-33
3Algeria23-43
4Jordan22-50
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