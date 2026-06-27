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Ai Cập 1 1 Iran Saber 5' 14' Rezaeian

Trận Ai Cập vs Iran thuộc lượt cuối bảng G World Cup 2026, diễn ra trên sân Lumen Field ở Seattle, Mỹ. Trọng tài chính của trận đấu là Szymon Marciniak. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Ai Cập vs Iran tại đây.

Ai Cập đấu với Iran ở lượt trận cuối bảng G World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Theo dữ liệu dự đoán kết quả của Opta, Ai Cập có tỷ lệ thắng 44,1%, Iran là 24,6%, còn khả năng hòa là 31,3%. Opta cũng đánh giá Ai Cập có 61,2% cơ hội đứng đầu bảng G, cao hơn Bỉ và Iran.

Ai Cập chắc suất đi tiếp nếu thắng Iran. Một trận hòa cũng có thể đủ để đại diện châu Phi đứng đầu bảng, nếu Bỉ không thắng New Zealand hoặc không vượt được lợi thế hiệu số của Ai Cập. Iran có thể lên ngôi đầu bảng nếu thắng Ai Cập và Bỉ không đạt kết quả tốt hơn ở trận cùng giờ.

Đây là lần đầu tiên Ai Cập và Iran gặp nhau tại World Cup. Trận đấu duy nhất trước đây giữa 2 đội diễn ra ở LG Cup năm 2000 tại Tehran, kết thúc với tỷ số 1-1 trước khi Ai Cập thắng luân lưu.

Đội hình Ai Cập vs Iran

Ai Cập: Mostafa Shoubir (23), Mohamed Hany (3), Ramy Rabia (5), Mohamed Abdelmonem (6), Trezeguet (7), Emam Ashour (8), Mohamed Salah (10), Mostafa Zico (11), Ahmed Fatouh (13), Mohanad Lashin (17), Mahmoud Saber (21).

Iran: Alireza Beiranvand (1), Shoja Khalilzadeh (4), Milad Mohammadi (5), Saeid Ezatolahi (6), Mohammad Mohebbi (8), Mehdi Taremi (9), Hossein Kanani (13), Saman Ghoddos (14), Ali Nemati (19), Mohammad Ghorbani (21), Ramin Rezaeian (23).

Bảng xếp hạng World Cup 2026 - Bảng G

Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất theo trang chủ FIFA. Tính đến trước trận New Zealand vs Bỉ, vị trí xếp hạng các đội tuyển của bảng G như sau.