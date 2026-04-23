Cảng Liên Chiểu sắp khởi công: 'Song trụ tăng trưởng' cho Vinhomes Hải Vân Bay

Cảng Liên Chiểu “khai hải trình” cho cực tăng trưởng mới của Đà Nẵng

Ngày 25/4, bến cảng container Liên Chiểu - công trình hạ tầng chiến lược với tổng vốn đầu tư gần 2 tỷ USD - sẽ chính thức khởi công, sau khi đã hoàn tất các bước chuẩn bị pháp lý và lựa chọn nhà đầu tư. Trước đó, dự án đã được khởi động từ cuối tháng 3, cho thấy tiến độ triển khai đang được đẩy thành phố rất nhanh.

Với công suất thiết kế khoảng 5,7 triệu TEU mỗi năm, tương đương 74 triệu tấn hàng hóa, Liên Chiểu được định vị là cảng cửa ngõ quốc tế của miền Trung, nằm trong nhóm cảng trọng điểm quốc gia. Không chỉ là điểm trung chuyển, đây còn là đầu mối kích hoạt toàn bộ hệ sinh thái logistics, công nghiệp và thương mại khu vực.

Siêu cảng Liên Chiểu khởi công là cú hích hạ tầng lớn nhất lịch sử cho khu Tây Bắc Đà Nẵng. (Ảnh: Hateco)

Khi đi vào vận hành, siêu cảng sẽ mở ra hành lang giao thương mới cho miền Trung - Tây Nguyên, đồng thời kéo theo sự hình thành của các trung tâm kho vận, dịch vụ và chuỗi cung ứng quy mô lớn. Hai bến container đầu tiên dự kiến khai thác từ năm 2028. Tuy nhiên, tác động thực tế đã bắt đầu được ghi nhận ngay từ giai đoạn khởi động, khi dòng vốn và doanh nghiệp tăng tốc dịch chuyển để đón đầu cơ hội lịch sử.

Lịch sử phát triển cho thấy, mỗi siêu cảng xuất hiện đều kéo theo sự tái định giá bất động sản khu vực. Từ Phố Đông (Thượng Hải) tăng hơn 300% trong 15 năm, đến Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) tăng 20 - 30%/năm nhờ cảng Cái Mép - Thị Vải, điểm chung là giá trị bất động sản tăng trưởng mạnh mẽ nhờ dòng tiền thực từ sản xuất, thương mại và nhu cầu ở thực từ tệp khách hàng cao cấp.

Với Tây Bắc Đà Nẵng, chu kỳ này đang ở giai đoạn “đầu sóng” khi tiềm năng đã rõ ràng nhưng giá trị chưa kịp phản ánh đầy đủ vào tài sản.

“Tấm vé lên tàu” ở điểm đầu “hải trình tăng trưởng”

Nằm trong vùng hưởng lợi trực tiếp từ siêu cảng Liên Chiểu, Vinhomes Hải Vân Bay có lợi thế kép khi sở hữu vị trí hiếm có dưới chân đèo Hải Vân - vừa kết nối nhanh với trung tâm logistics, vừa được bao bọc bởi núi, rừng và vịnh biển, tạo nên không gian sống tách biệt và đẳng cấp.

Chính lợi thế “vừa gần - vừa riêng” này giúp nơi đây trở thành lựa chọn phù hợp cho những gia đình muốn ổn định cuộc sống lâu dài, đồng thời thuận tiện tiếp cận các cơ hội việc làm và dịch vụ sẽ hình thành quanh khu vực cảng trong tương lai.

Khi siêu cảng vận hành, hàng nghìn chuyên gia, kỹ sư, doanh nhân và lực lượng lao động trình độ cao cũng sẽ đổ về khu vực. Đây là nhóm có thu nhập tốt, tiêu chuẩn sống cao và nhu cầu rõ ràng về môi trường sống, an ninh, tiện ích - những yếu tố mà các bất động sản riêng lẻ trong khu vực không thể đáp ứng.

Vị trí ngay cửa ngõ đại đô thị, sát với siêu cảng Liên Chiểu biến Bạch Vân trở thành lựa chọn an cư hàng đầu, tâm điểm “đón sóng” hạ tầng.

Sự cộng hưởng giữa hạ tầng công quy mô lớn và hạ tầng tư đồng bộ đang tạo nên “lực đẩy kép”, đưa khu vực này bước vào “cơn sóng thần” tăng giá - giai đoạn mà những người tham gia sớm dự án Vinhomes Hải Vân Bay có lợi thế lớn nhất.

Đáng chú ý, Vinhomes vừa tung chính sách “đóng băng” lãi suất trong 5 năm, ở mức chỉ 0 - 6%/năm tùy theo từng kỳ hạn vay, thấp hơn cả lãi suất vay mua nhà ở xã hội cũng như lãi suất tiết kiệm hiện hành. Khi chi phí vốn được cố định dài hạn, rủi ro biến động tài chính được triệt tiêu hoàn toàn, người mua có thể kiểm soát dòng tiền một cách chủ động.

Chính sách được áp dụng trong 3 tháng, tới ngày 20/7, cộng hưởng với thông tin khu Bạch Vân của Vinhomes Hải Vân Bay dự kiến điều chỉnh giá khoảng 3% từ ngày 10/5 và cú hích hạ tầng từ siêu cảng Liên Chiểu, đã nhanh chóng kích hoạt làn sóng giao dịch sôi động trên toàn quốc.

Song lập Bạch Vân có mức giá khởi điểm chỉ từ 69,7 triệu đồng/m², thấp hơn cả căn hộ cao cấp nội đô Đà Nẵng.

Nhiều khách hàng lựa chọn “lên tàu sớm” để giữ lợi thế ngay từ đầu. Chậm một nhịp không chỉ đồng nghĩa với mất cơ hội nắm giữ tài sản sở hữu lâu dài ven vịnh đặc biệt khan hiếm, mà còn đối diện với mặt bằng giá cao hơn trong giai đoạn kế tiếp.

“Tôi chốt luôn ngay trong lần tư vấn đầu tiên, vì ai cũng hiểu đây là cơ hội trăm năm có một, vừa có đòn bẩy tài chính hiếm có, vừa đứng trước thời điểm tăng giá và cú hích từ hạ tầng. Có thể nói rằng mua tại thời điểm này là đã lãi ngay rồi”, chị Tố Nữ (TP Huế) chia sẻ sau khi hoàn tất giao dịch.

Song song, tiến độ xây dựng đang được đẩy nhanh, với hàng trăm căn thấp tầng cùng các tiện ích trọng điểm như VinWonders, công viên Đảo Ngọc, khu resort và khách sạn 5 sao dự kiến hoàn thiện trong khoảng 1,5 năm tới. Điều này giúp người mua sớm tận hưởng không gian sống đẳng cấp tại đô thị vịnh biển đáng sống nhất miền Trung, đồng thời vẫn thảnh thơi tài chính khi nằm trọn trong giai đoạn được hỗ trợ lãi suất.

Khi những yếu tố mang tính “bệ phóng” cùng hội tụ, quyết định sở hữu tài sản thực tại Vinhomes Hải Vân Bay không chỉ là lựa chọn một chốn an cư xứng tầm, mà là giữ chỗ đẹp đúng thời điểm một cực tăng trưởng mới bắt đầu hình thành, nơi giá trị được dẫn dắt bởi sự chuyển động của hạ tầng, kinh tế và dòng người.

