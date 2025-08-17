Đồng loạt thi công dự án cải tạo rạch ô nhiễm bậc nhất TP.HCM

Việc khởi động dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm mang lại niềm vui lớn cho người dân sinh sống dọc tuyến rạch. Nhiều năm qua, họ phải chịu cảnh ô nhiễm nặng nề, mùi hôi thối bốc lên ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày. Bà Hoàng Thị Quỳnh (trú tại phường An Nhơn) chia sẻ, bà cùng gia đình chờ đợi công trình này từ rất lâu. “Khi thấy máy móc, công nhân xuống thi công, chúng tôi thật sự mừng. Ai cũng hy vọng con rạch sớm được cải tạo sạch sẽ, môi trường sống tốt hơn, để cuộc sống người dân dễ chịu và thuận lợi hơn”, bà Quỳnh nói.