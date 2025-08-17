Đồng loạt thi công dự án cải tạo rạch ô nhiễm bậc nhất TP.HCM

Dự án cải tạo Rạch Xuyên Tâm là công trình trọng điểm của TP.HCM, có vai trò then chốt trong việc giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường, cải thiện hệ thống thoát nước, chống ngập và chỉnh trang đô thị. Trước khi được triển khai cải tạo, tuyến rạch dài gần 9 km này từng được đánh giá là một trong những điểm ô nhiễm nặng nhất thành phố, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của hàng chục nghìn hộ dân dọc hai bên bờ.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, tại gói thầu XL-03 (đoạn qua phường An Nhơn, TP.HCM) từ đường Lương Ngọc Quyến đến sông Vàm Thuật, nhà thầu đang huy động nhiều mũi thi công đồng thời để đẩy nhanh tiến độ.
Trên công trường, nhiều thiết bị cơ giới được huy động để nạo vét lòng rạch, phục vụ thi công đúng tiến độ mà dự án đã đề ra.
Hệ thống điện tạm đã được lắp đặt để đảm bảo nguồn điện vận hành cho các loại máy móc thi công. Bên cạnh đó, đơn vị thi công cũng đang khẩn trương triển khai hạng mục đóng cọc, gia cố nền đất, tạo điều kiện thuận lợi để thi công các hạng mục tiếp theo của dự án.
Việc khởi động dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm mang lại niềm vui lớn cho người dân sinh sống dọc tuyến rạch. Nhiều năm qua, họ phải chịu cảnh ô nhiễm nặng nề, mùi hôi thối bốc lên ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày. Bà Hoàng Thị Quỳnh (trú tại phường An Nhơn) chia sẻ, bà cùng gia đình chờ đợi công trình này từ rất lâu. “Khi thấy máy móc, công nhân xuống thi công, chúng tôi thật sự mừng. Ai cũng hy vọng con rạch sớm được cải tạo sạch sẽ, môi trường sống tốt hơn, để cuộc sống người dân dễ chịu và thuận lợi hơn”, bà Quỳnh nói.
Trong ảnh là đoạn rạch Xuyên Tâm chảy qua khu vực Trường Đại học Văn Lang. Trước đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM yêu cầu trường Đại học Văn Lang bàn giao 8.909 m² đất trước ngày 10/8 để triển khai thi công dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm. Tuy nhiên, phía nhà trường đề xuất lùi thời hạn sang ngày 20/8 vì lo ngại việc tập kết vật tư, máy móc sẽ ảnh hưởng đến lễ tốt nghiệp và giao thông khu vực.
Theo quan sát tại khu vực Trường Đại học Văn Lang, dọc theo tuyến rạch Xuyên Tâm, hàng rào tôn đã được dựng lên nhằm phục vụ công tác thi công, bảo đảm an toàn và mặt bằng cho dự án.
Tại hai gói thầu XL-01 và XL-02, UBND các phường Bình Lợi Trung, Gia Định, phường Bình Thạnh cùng Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận Bình Thạnh cũ đang khẩn trương hoàn tất công tác bồi thường, giải tỏa để bàn giao mặt bằng sạch cho Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM trước ngày 2/9, đảm bảo tiến độ triển khai thi công.
Rạch Xuyên Tâm có chiều dài hơn 8,8 km, trong đó tuyến chính dài 6,6 km nối từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè ra sông Vàm Thuật, cùng ba tuyến nhánh Cầu Sơn, Bình Lợi và Bình Triệu với tổng chiều dài hơn 2,2 km.
Bên cạnh việc nạo vét, cải tạo dòng chảy, TP.HCM sẽ xây dựng mới tuyến đường giao thông dọc hai bên rạch (mỗi bên 2 làn xe), đồng thời hình thành công viên, mảng xanh, lắp đặt hệ thống chiếu sáng và các hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, góp phần thay đổi diện mạo đô thị khu vực.
Dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm có tổng mức đầu tư hơn 17.229 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách TP.HCM. Thời gian triển khai được dự kiến kéo dài từ năm nay đến năm 2028.
