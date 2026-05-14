Hải Phòng đồng loạt khánh thành, khởi công 14 dự án, tổng đầu tư 24.700 tỷ đồng

Sáng 14/5, trong không khí phấn khởi chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 4, tháng 5 và Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Thành phố Hải Phòng năm 2026, UBND TP Hải Phòng long trọng tổ chức khởi công, khánh thành 14 công trình, dự án trọng điểm.

Sự kiện được tổ chức trực tiếp và trực tuyến cùng một thời điểm với điểm cầu chính tại quần thể di tích bến K15 (Di tích Quốc gia đặc biệt Đường Hồ Chí Minh trên biển), phường Đồ Sơn và 12 điểm cầu là 13 dự án, công trình trọng điểm của thành phố, với tổng mức đầu tư hơn 24.700 tỷ đồng

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Dự án đầu tư xây dựng tu bổ, tôn tạo quần thể di tích bến K15, phường Đồ Sơn (Hải Phòng).

Dự án đầu tư xây dựng tu bổ, tôn tạo quần thể di tích bến K15, phường Đồ Sơn (Hải Phòng) rộng khoảng 2,28 ha, với tổng mức đầu tư hơn 234 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố. Dự án thực hiện từ 2024 – 2026.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cùng lãnh đạo TP Hải Phòng và các đại biểu dâng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ Đoàn tàu không số tại bên K5.

Dự án gồm các hạng mục chính: Tu bổ, tôn tạo, xây dựng tổng thể khuôn viên khu di tích, xây dựng cổng vào khu di tích, đài tưởng niệm, sân quảng trường, cầu tàu kết hợp thả hoa đăng, đền thờ các anh hùng liệt sỹ; mô phỏng tàu không số và các chiến sỹ, Phù điêu Đại tướng Võ Nguyên Giáp với lực lượng Hải quân; nhà quản lý kết hợp nhà sắp lễ; kè lấn biển, hệ thống hạ tầng cấp điện, cấp thoát nước, bãi đỗ xe, đường dạo cảnh quan, hệ thống cây xanh... và các công trình phụ trợ nhằm phát huy giá trị của khu di tích.

Các đại biểu thành kính tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ.

Việc hoàn thành và đưa vào sử dụng Dự án tu bổ, tôn tạo quần thể di tích Bến K15 có ý nghĩa quan trọng trong việc phát huy giá trị Di tích quốc gia đặc biệt Đường Hồ Chí Minh trên biển; nhằm tri ân các anh hùng, liệt sĩ, là nơi sinh hoạt chính trị, văn hóa và du lịch của phường Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng và cả nước; góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ, thúc đẩy phát triển văn hóa - du lịch, kinh tế - xã hội của địa phương.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cùng lãnh đạo TP Hải Phòng dâng hương tại Đền thờ các anh hùng liệt sỹ trong quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt K5.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Anh Quân – Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hải Phòng - nhấn mạnh, sự kiện khởi công, khánh thành đồng loạt các công trình, dự án của Hải Phòng hôm nay có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn hệ thống chính trị; khẳng định quyết tâm của các cấp, các ngành trong việc đẩy nhanh tiến độ triển khai, hoàn thành các công trình, dự án trọng điểm, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, các nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị và là minh chứng thực tế từng bước đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 vào cuộc sống.

Ông Lê Anh Quân - Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hải Phòng.

Cùng thời điểm này, thành phố khởi công 5 dự án và khánh thành 1 dự án thuộc lĩnh vực phát triển công nghiệp và 1 dự án thuộc lĩnh vực phát triển năng lượng; khởi công 2 dự án thuộc lĩnh vực giao thông; Khởi công 1 dự án và khánh thành 1 dự án thuộc lĩnh vực an sinh xã hội.

Các công trình trên có ý nghĩa quan trọng, góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng, mở rộng không gian phát triển, tạo thêm nhiều việc làm, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tại Bến tàu không số Đồ Sơn – TP Hải Phòng (K15) , Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Công binh 83 thuộc Bộ Tư lệnh Công binh (sau này thuộc Bộ Tư lệnh Hải quân) đã xây dựng cầu tàu Đồ Sơn, nơi xuất phát đầu tiên, chủ yếu của những con tàu không số, Đoàn 125 Hải quân Nhân dân Việt Nam, mở tuyến đường chiến lược “Đường Hồ Chí Minh trên biển”. Chuyến tàu đầu tiên (11/10/1962 – 16/10/1962) chở 30 tấn vũ khí do thuyền trưởng Lê Văn Một và chính trị viên Bông Văn Dĩa chỉ huy, cùng 13 chiến sỹ đã cập bến Vàm Lũng (Cà Mau) an toàn. Trong 10 năm (1962 – 1972), gần 100 lượt tàu vận tải đã đưa hàng nghìn cán bộ và hàng vạn tấn vũ khí, hàng hóa, trnag bị chi viện cho chiến trường, góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Sau chiến tranh, Bến K15 đã được Nhà nước công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt vào năm 2024. Nơi đây không chỉ là chứng tích của một thời kỳ hào hùng, mà còn là “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.