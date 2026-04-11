Cận cảnh nhà hát Opera Hà Nội dần lộ diện ở bán đảo Quảng An

Dự án Nhà hát Opera Hà Nội và công viên văn hóa - nghệ thuật chuyên đề được khởi công ngày 5/10/2025, nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô, với tổng mức đầu tư hơn 12.756 tỉ đồng.
Công trình do Sun Group làm chủ đầu tư, triển khai trên diện tích khoảng 191.000m² tại khu vực trung tâm bán đảo Quảng An (Tây Hồ), hướng tới phục vụ các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, chính trị quy mô lớn của Thủ đô. (Trong ảnh là phối cảnh minh hoạ của nhà hát Opera)
Theo quy hoạch, dự án gồm hai hợp phần chính là Nhà hát Opera Hà Nội và khu công viên văn hóa - nghệ thuật chuyên đề. Đây được định hướng trở thành tổ hợp không gian văn hóa hiện đại, kết hợp giữa biểu diễn nghệ thuật, sinh hoạt cộng đồng và phát triển du lịch. (Trong ảnh là phối cảnh minh hoạ của nhà hát Opera)
Nhà hát Opera Hà Nội là hạng mục trung tâm, được thiết kế với quy mô gần 2.000 chỗ ngồi, đáp ứng nhu cầu tổ chức các chương trình nghệ thuật chuyên nghiệp cũng như sự kiện lớn. Công trình do kiến trúc sư Renzo Piano thiết kế, với định hướng xây dựng một không gian biểu diễn hiện đại, đa năng, phù hợp với nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau.
Ghi nhận sau khoảng 6 tháng triển khai, các hạng mục đầu tiên của giai đoạn 1 đang dần hình thành. Tại công trường, hàng trăm công nhân cùng nhiều máy móc được huy động để thi công phần nền móng và tầng hầm.
Không khí làm việc diễn ra khẩn trương nhằm đảm bảo tiến độ chung của dự án.
Theo thiết kế, nhà hát gồm hai khán phòng chính. Trong đó, khán phòng opera có sức chứa 1.797 chỗ ngồi, phục vụ các chương trình biểu diễn nghệ thuật chuyên sâu. Khán phòng còn lại được thiết kế đa năng với hệ thống ghế linh hoạt, có thể tháo lắp, đáp ứng các sự kiện như hòa nhạc, biểu diễn nhạc sống với khoảng 1.430 chỗ đứng và hơn 200 chỗ ngồi tại khu vực ban công.
Bên cạnh đó, công trình còn bố trí nhiều không gian chức năng khác như sảnh chính, phòng tập luyện, khu trưng bày, các khu vực phục vụ hoạt động nghệ thuật và không gian công cộng. Những hạng mục này nhằm tạo điều kiện tổ chức đa dạng các loại hình sự kiện, từ biểu diễn chuyên nghiệp đến các hoạt động giao lưu văn hóa.
Điểm nhấn trong thiết kế của nhà hát là phần mái vòm lấy cảm hứng từ những gợn sóng của Hồ Tây. Kết cấu mái mỏng, sử dụng vật liệu có khả năng phản chiếu ánh sáng, tạo hiệu ứng thay đổi theo từng thời điểm trong ngày, góp phần tạo nên diện mạo đặc trưng cho công trình. (Trong ảnh là phối cảnh minh hoạ của nhà hát Opera)
Theo kế hoạch, Nhà hát Opera Hà Nội dự kiến hoàn thành vào năm 2027. Khi đi vào hoạt động, công trình được kỳ vọng trở thành điểm nhấn kiến trúc mới của Thủ đô, đồng thời là địa điểm tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật quy mô lớn, phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân và du khách. Trong ảnh là Vị trí nhà hát Opera Hà Nội (nhà hát Ngọc Trai) trên bán đảo Quảng An ở hồ Tây.
