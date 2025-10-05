Khởi công Nhà hát Opera Hà Nội vốn đầu tư hơn 12.000 tỷ đồng

(VTC News) -

UBND TP Hà Nội và Tập đoàn Sun Group khởi công dự án Nhà hát Opera Hà Nội tại phường Tây Hồ, sáng 5/10.

Đây cũng là dự án văn hóa nghệ thuật quy mô lớn hiếm hoi được xây dựng bằng nguồn vốn xã hội hóa 100% từ tập đoàn Sun Group. Toàn bộ quá trình thiết kế, thi công, vận hành có sự quản lý và giám sát chặt chẽ của TP Hà Nội.

Nhà hát Opera Hà Nội được thiết kế bởi kiến trúc sư Renzo Piano, một trong những kiến trúc sư có ảnh hưởng nhất trong thế kỷ 20. Là người Italy đầu tiên có mặt trong Top 100 người có sức ảnh hưởng nhất thế giới, Renzo Piano nhận nhiều giải thưởng danh giá trong suốt 60 năm sự nghiệp của mình như Pritzker Prize, được xem là giải Nobel của ngành kiến trúc.

Dự án Nhà hát Opera Hà Nội được xem là may mắn của Việt Nam, khi huyền thoại Renzo Piano với 88 tuổi đời và 67 tuổi nghề chọn cống hiến tích lũy tinh hoa cả cuộc đời để thiết kế.

Phối cảnh Nhà hát Opera Hà Nội.

Không thể có mặt tại lễ Khởi công, kiến trúc sư Renzo Piano gửi lời nhắn và cảm xúc đặc biệt với công trình mà ông dành rất nhiều tâm huyết:

“Dù hôm nay không thể hiện diện cùng các bạn, nhưng trái tim tôi vẫn ở đây. Tôi gửi đến tất cả lời chúc tốt lành và niềm hân hoan trọn vẹn cho ngày đặc biệt này. Tôi yêu dự án này, và tôi tin rằng đây là dự án tôi yêu thương nhất. Dự án này gắn với âm nhạc, mà âm nhạc là đam mê của tôi. Nhà hát là bán đảo, nơi luôn mang trong mình sự màu nhiệm.

Giữa sóng nước, hòn đảo âm nhạc này sẽ diễm lệ hơn và đầy phép màu. Điều tuyệt vời nhất với tôi là được tạo nên một công trình nơi mọi người cùng tìm về, cùng nhau lắng nghe âm nhạc, tận hưởng và sẻ chia niềm hạnh phúc”.

Với diện tích sàn khoảng 40.980 m² (chưa bao gồm diện tích đỗ xe và kỹ thuật), gấp gần 6 lần diện tích sân bóng đá 11 người, Nhà hát có hai khán phòng lớn gồm khán phòng lớn.

Cụ thể, khán phòng opera (sức chứa 1.797 chỗ) và khán phòng đa năng với hệ thống ghế di động có thể di chuyển để tạo không gian cho các sự kiện đứng như các buổi biểu diễn nhạc sống, concert... với sức chứa 1430 chỗ đứng và 216 chỗ ngồi ban công.

Ngoài hai khán phòng, Nhà hát còn có nhiều không gian đa năng khác như Sảnh chính, Phòng diễn tập và tập luyện, Bảo tàng, Sàn vọng cảnh.

Công trình không chỉ là nơi phục vụ nhiều loại hình trình diễn nghệ thuật khác nhau như hòa nhạc giao hưởng, biểu diễn âm nhạc kiểu Broadway, opera và ballet cổ điển, sự kiện trao giải, Gala, trình diễn giải trí quy mô lớn mà còn là một không gian giao lưu văn hóa nghệ thuật và vui chơi giải trí tầm cỡ cho người dân thủ đô.

Dấu ấn đặc biệt nhất của nhà hát chính là kiến trúc mái vòm “vô tiền khoáng hậu”, lấy cảm hứng từ những gợn sóng Hồ Tây, có kết cấu siêu mỏng, siêu chịu lực và được phủ lên lớp vật liệu tạo hiệu ứng ngọc trai, để có thể phản chiếu màu sắc mặt nước Hồ Tây theo chuyển động của thời gian trong ngày.

Được xây dựng để tổ chức các chương trình nghệ thuật tầm cỡ thế giới, là điểm đến của những các nghệ sĩ lừng danh toàn cầu, Nhà hát Opera Hà Nội được kỳ vọng sẽ nằm trong danh sách các thánh đường nghệ thuật nổi tiếng nhất thế giới tại Paris, Milan, Berlin, London, New York, Los Angeles….

Đây sẽ là công trình thể hiện được những giá trị và sự kết nối văn hóa của thế giới với văn hóa Việt Nam, đưa Việt Nam ra với thế giới.

Không chỉ là vùng đất thiêng của lịch sử, là trung tâm chính trị - văn hóa - kinh tế của đất nước, Hà Nội còn là cái nôi của nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, là trung tâm văn hoá tinh thần của quốc gia.

Bên cạnh việc gìn giữ các giá trị văn hoá lâu đời của vùng đất kinh kỳ, việc đầu tư phát triển các thiết chế văn hóa mới như nhà hát tầm cỡ cùng các bảo tàng, sân khấu quốc gia, và loạt dự án trọng điểm như cải tạo, xây dựng công viên hai bên sông Tô Lịch... được xem là những dấu mốc quan trọng để Hà Nội thay đổi diện mạo, “trở thành Thủ đô Xã hội chủ nghĩa hình mẫu, phát triển trên 5 trụ cột, với văn hóa và con người được đặt ở vị trí đầu tiên”, như chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm trong buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ngày 9/8/2024.

Với dự án Nhà hát Opera Hà Nội, KTS Renzo Piano có nhiều năm để nghiên cứu về văn hoá lịch sử của Hà Nội trước khi lên ý tưởng thiết kế.

Ông mang cảm hứng Hà Nội thổi vào thiết kế nhà hát với mái vòm hình sóng nước Hồ Tây mềm mại, và kiến tạo thêm không gian xanh cho vùng đất gắn liền với các di sản lịch sử văn hoá.

Các ao, hồ quanh khu vực như ao sen chùa Phổ Linh, hồ Thuỷ Sứ… sẽ được đầu tư làm sạch, cải tạo, khôi phục và trồng sen Tây Hồ để đồng bộ với cả khu công viên.

Hồ Tây cũng sẽ có 8 bến thuyền và tuyến du lịch thủy, trong đó có bến thuyền ngay gần nhà hát để nhân dân và du khách tiếp cận công trình văn hoá nghệ thuật mang tính biểu tượng này một cách thuận tiện.

Với sự đầu tư không gian theo triết lý xanh và tôn vinh các giá trị văn hoá, lịch sử của thủ đô, quần thể dự án được kỳ vọng sẽ trở thành một điểm đến nghệ thuật quốc tế, một công viên văn hóa giải trí tầm vóc thế giới, đem tới cho người dân Thủ đô một điểm vui chơi giải trí hấp dẫn và một công trình biểu tượng mà du khách thế giới phải tìm đến, như cách mà họ mong được tận mắt thấy nhà hát Con Sò của nước Úc.