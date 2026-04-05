Cách theo dõi hành trình Artemis II qua dữ liệu thời gian thực

Khi sứ mệnh Artemis II chính thức khởi hành, NASA cung cấp quyền truy cập vào Trang web Quỹ đạo Thời gian thực Artemis (AROW). Công cụ này cho phép người dùng theo dõi hành trình của bốn phi hành gia trên tàu vũ trụ Orion trong suốt chuyến bay kéo dài khoảng 10 ngày.

Người dùng có thể sử dụng AROW để theo dõi vị trí của tàu Orion. (Nguồn: NASA)

Người dùng có thể truy cập AROW bằng 2 cách:

- Trang web của NASA (www.nasa.gov/trackartemis)

- Ứng dụng của NASA (www.nasa.gov/nasa-app)

Trong suốt nhiệm vụ, NASA sẽ thử nghiệm khả năng vận hành của các hệ thống hỗ trợ sự sống và điều khiển trong môi trường không gian sâu. Sử dụng AROW, bất kỳ ai có kết nối internet đều có thể theo dõi các thông số kỹ thuật thực tế của tàu Orion bao gồm: khoảng cách hiện tại đến Trái Đất và Mặt Trăng, thời gian thực hiện sứ mệnh (Mission Time) và trạng thái di chuyển và quỹ đạo bay chi tiết.

Dữ liệu này được thu thập bởi các cảm biến trên tàu Orion, sau đó truyền về Trung tâm Điều khiển Sứ mệnh tại Houston. Hệ thống sẽ cung cấp thông tin liên tục, bắt đầu từ một phút sau khi cất cánh cho đến khi tàu Orion quay trở lại bầu khí quyển Trái Đất.

Bên cạnh phiên bản web, ứng dụng di động của NASA còn tích hợp công cụ theo dõi bằng thực tế tăng cường (AR).

Sau khi hiệu chuẩn, các chỉ báo trên màn hình điện thoại sẽ hướng dẫn người dùng hướng camera về phía vị trí hiện tại của tàu Orion so với vị trí của họ trên Trái Đất.

Tính năng này sẽ sẵn sàng hoạt động khoảng ba giờ sau khi phóng, ngay khi tàu tách khỏi tầng trên của tên lửa đẩy.

Ngoài việc theo dõi vị trí, người dùng có thể xem lại các mốc quan trọng của nhiệm vụ và thông tin về các địa điểm hạ cánh lịch sử từ chương trình Apollo trên bề mặt Mặt Trăng.

NASA cũng cung cấp các "vectơ trạng thái" (dữ liệu mô tả chính xác vị trí và vận tốc di chuyển) của tàu Orion cho công chúng. Những dữ liệu quỹ đạo bay này, còn được gọi là lịch thiên văn (ephemeris), có sẵn để tải xuống cho các mục đích nghiên cứu và sáng tạo.