Công nghệ 4/2: NASA hoãn trở lại Mặt trăng, cổ phiếu phần mềm lao dốc vì AI

(VTC News) -

NASA hoãn chuyến trở lại Mặt Trăng

NASA vừa thông báo hoãn kế hoạch phóng tên lửa Artemis sau khi phát hiện rò rỉ nhiên liệu trong buổi thử nghiệm tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy. Sự cố xảy ra khi hàng trăm nghìn gallon hydro lỏng được nạp vào khoang chứa, buộc đội ngũ kỹ thuật phải dừng lại ở giai đoạn cuối cùng.

Tên lửa Artemis tại bệ phóng Trung tâm Vũ trụ Kennedy trong buổi thử nghiệm nhiên liệu. (Ảnh: NASA)

Theo cơ quan vũ trụ Mỹ, việc phóng tên lửa sẽ được dời sang tháng 3 để có thêm thời gian phân tích dữ liệu và khắc phục vấn đề. Bốn phi hành gia dự kiến tham gia chuyến bay đã được đưa ra khỏi giai đoạn cách ly và sẽ quay lại trước cửa sổ phóng mới.

Sứ mệnh Artemis được kỳ vọng sẽ mở đường cho sự hiện diện lâu dài của con người trên Mặt Trăng. Dù chuyến bay đầu tiên chỉ kéo dài khoảng 10 ngày và không hạ cánh, nó sẽ kiểm tra hệ thống hỗ trợ sự sống và khả năng vận hành của tàu vũ trụ.

Các "ông lớn" phần mềm hoang mang trước AI

Các tập đoàn phần mềm châu Âu như SAP, Experian, LSEG và RELX đang chứng kiến giá cổ phiếu lao dốc mạnh. SAP mất hơn 38 tỷ euro giá trị sau khi doanh thu điện toán đám mây giảm, khiến nhà đầu tư lo ngại AI sẽ thay thế phần mềm truyền thống.

Nhiều công ty buộc phải chứng minh rằng họ đang tận dụng AI thay vì bị "nuốt chửng". Experian đã giới thiệu trợ lý AI EVA để hỗ trợ dịch vụ người tiêu dùng, nhưng cổ phiếu vẫn giảm gần 9% trong tuần qua. Các chuyên gia nhận định việc tích hợp AI là cần thiết để duy trì niềm tin thị trường.

Một số nhà phân tích cho rằng phản ứng bán tháo là quá mức, AI có thể mở ra cơ hội mới cho các công ty dữ liệu và phần mềm. Tuy nhiên, với giá cổ phiếu vẫn chìm trong sắc đỏ, các lãnh đạo phải nỗ lực thuyết phục rằng AI là cơ hội, không phải dấu chấm hết cho ngành.

Tây Ban Nha mạnh tay với mạng xã hội

Theo Reuters, Tây Ban Nha chuẩn bị ban hành luật mới buộc các giám đốc điều hành mạng xã hội phải chịu trách nhiệm cá nhân nếu nền tảng của họ không xử lý kịp thời nội dung bất hợp pháp hoặc thù ghét. Đây là bước đi mạnh mẽ trong nỗ lực kiểm soát môi trường trực tuyến.

Chính phủ nhấn mạnh rằng các nền tảng lớn thường chậm trễ trong việc gỡ bỏ nội dung kích động bạo lực, phân biệt chủng tộc và thông tin sai lệch. Luật mới sẽ yêu cầu các công ty phải có cơ chế phản ứng nhanh, nếu không lãnh đạo cấp cao có thể đối mặt với trách nhiệm pháp lý.

Đề xuất này được kỳ vọng sẽ tạo áp lực buộc các công ty công nghệ tăng cường kiểm duyệt và minh bạch hơn. Tuy nhiên, dự luật cũng làm dấy lên tranh luận về ranh giới giữa bảo vệ xã hội và quyền tự do ngôn luận trên mạng.