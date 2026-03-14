Chốt ngày Artemis II phóng: Nguy cơ thất bại 1/30, NASA vẫn tự tin

Theo CNN, NASA đã hoàn tất đánh giá rủi ro và công bố Artemis II sẽ phóng ngày 1/4 lúc 18h24 (giờ Mỹ). Bên cạnh đó, NASA cũng dành 6 thời điểm dự phòng trong tháng 4 từ ngày 2/4 đến 30/4. Đây là chuyến bay có người lái đầu tiên của chương trình Artemis, đưa bốn phi hành gia thực hiện hành trình 10 ngày quanh Mặt trăng.

Tên lửa Artemis 2 của NASA trên bệ phóng, dự kiến được ​​phóng vào ngày 1/4. (Nguồn: NASA)

Cuộc họp kiểm tra an toàn trong hai ngày, NASA tập trung vào các vấn đề kỹ thuật như rò rỉ hydro và sự cố dòng chảy heli. NASA cho biết đã khắc phục bằng cách thay thế một vòng đệm bị chặn, đồng thời quyết định không thực hiện thêm thử nghiệm nạp nhiên liệu để bảo toàn tuổi thọ bình chứa.

Các quan chức khẳng định đã có sự đồng thuận nội bộ rằng hệ thống an toàn. Phi hành đoàn gồm Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch và Jeremy Hansen đã tham gia trực tuyến buổi đánh giá, nhấn mạnh tầm quan trọng của minh bạch và chuẩn bị kỹ lưỡng trước chuyến bay lịch sử.

Hình ảnh cho thấy tên lửa SLS và tàu Orion xuất hiện ở đầu buổi họp báo Artemis II hôm thứ Năm. (Nguồn: NASA/Youtube)

Tuy nhiên, mức độ rủi ro của sứ mệnh vẫn chưa được NASA định lượng rõ ràng. Các quan chức cho biết dữ liệu hiện có quá ít để đưa ra con số chính xác. Thực tế, các tên lửa mới thường chỉ có tỷ lệ thành công khoảng 50% trong lần phóng đầu tiên, và khoảng 2% rủi ro trong những lần kế tiếp. Với khoảng cách 3,5 năm giữa Artemis I và II, nguy cơ được đánh giá là cao hơn so với các chương trình bay thường xuyên.

Báo cáo của Văn phòng Tổng Thanh tra NASA cũng ước tính nguy cơ thất bại ở mức 1/30 cho sứ mệnh hạ cánh và 1/40 trong giai đoạn vận hành trên Mặt trăng. Con số này thấp hơn nhiều so với Apollo (1/10) nhưng vẫn cao hơn so với các chuyến bay thương mại lên ISS. Điều đó cho thấy Artemis II là bước đi đầy thách thức, vừa mở ra cơ hội lịch sử, vừa tiềm ẩn rủi ro đáng kể.

Đây sẽ là chuyến bay thử nghiệm quan trọng, mở đường cho Artemis III và IV, hướng tới mục tiêu đưa con người trở lại bề mặt Mặt trăng vào cuối thập kỷ này.