Lịch thi đấu bóng chuyền Cúp VTV9 - Bình Điền 2026 mới nhất

Giải bóng chuyền Cúp VTV9 - Bình Điền 2026 quy tụ 8 đội bóng tham dự. Việt Nam góp mặt với 5 đại diện gồm VTV Bình Điền Long An, LPB Ninh Bình, Binh chủng Thông tin, Vietinbank và Hà Nội Tasco Auto. Ba đội khách mời quốc tế góp mặt gồm Gunma Green Wings của Nhật Bản, Suwon City đến từ Hàn Quốc và Jiangsu (Giang Tô) của Trung Quốc.

Lịch thi đấu giải bóng chuyền Cúp VTV9 - Bình Điền 2026

Ngày 15/5

14h: Binh chủng Thông tin vs VietinBank (bảng A)

17h: Gunma Green Wings vs Hà Nội Tasco Auto (bảng B)

20h: VTV Bình Điền Long An vs Jiangsu (bảng A)

Ngày 16/5

14h: Suwon City vs LPB Ninh Bình (bảng B)

17h: Jiangsu vs Binh chủng Thông tin (bảng A)

20h: VTV Bình Điền Long An vs VietinBank (bảng A)

Ngày 17/5

14h: Gunma Green Wings vs LPB Ninh Bình (bảng B)

17h: Hà Nội Tasco Auto vs Suwon City (bảng B)

20h: VTV Bình Điền Long An vs Binh chủng Thông tin (bảng A)

Ngày 18/5

14h: Jiangsu - VietinBank (bảng A)

16h: Gunma Green Wings vs Suwon City (bảng B)

19h: LBP Ninh Bình - Hà Nội Tasco Auto (bảng B)

Giải đấu có sự góp mặt của 3 đội khách mời quốc tế đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. (Nguồn: VTV9 Bình Điền Cup)

Thông tin giải đấu

Theo kết quả bốc thăm, bảng A có sự góp mặt của VTV Bình Điền Long An, Jiangsu, Binh chủng Thông tin và Vietinbank. Đây được đánh giá là bảng đấu tương đối cân sức khi các đội đều sở hữu đội hình chất lượng cùng nhiều tay đập dày dạn kinh nghiệm.

Bảng đấu này được dự báo sẽ mang tính cạnh tranh cao khi các đội bóng trong nước có trình độ khá cân bằng, còn Jiangsu (Giang Tô) được xem là đối thủ giàu sức mạnh và kinh nghiệm chuyên môn.

Ở bảng B, LPB Ninh Bình sẽ cạnh tranh cùng Gunma Green Wings (Nhật Bản), Suwon City (Hàn Quốc) và Hà Nội Tasco Auto. Với sự góp mặt của hai đại diện mạnh đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc, bảng đấu này hứa hẹn sẽ diễn ra hấp dẫn và thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ.

Theo thể thức của giải, các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt để tính điểm xếp hạng. Bốn đội có thành tích tốt nhất, tức hai đội dẫn đầu mỗi bảng, sẽ giành vé vào bán kết và trực tiếp cạnh tranh chức vô địch.

Điểm đáng chú ý ở mùa giải năm nay nằm ở việc ban tổ chức cho phép các đội sử dụng ngoại binh. Sự thay đổi này được kỳ vọng sẽ tăng tính cạnh tranh, nâng cao chất lượng chuyên môn và giúp các VĐV trong nước tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu.