Ca sỹ Hoà Minzy làm Ủy viên BCH Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

(VTC News) -

Tại Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031, ca sỹ Hoà Minzy (tên thật Nguyễn Thị Hòa) được tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XIV. Nữ ca sỹ Hà Myo cũng nhận được vinh dự này.

Sự xuất hiện của hai nữ ca sỹ trong Ban Chấp hành khóa mới được đánh giá là điểm nhấn về cơ cấu, thành phần đại biểu, đồng thời phản ánh vai trò ngày càng nổi bật của phụ nữ trong các lĩnh vực văn hóa, sáng tạo và truyền thông xã hội.

Trên trang cá nhân, Hoà Minzy hạnh phúc thông báo với gia đình, bạn bè và người hâm mộ về việc trúng cử, trở thành một trong 127 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV. Cô cũng là đại biểu trẻ tuổi nhất của nhiệm kỳ 2026-2031.

Hoà Minzy trở thành Uỷ Viên BCH Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV.

Giọng ca Bắc Blink tâm sự, đây là bước ngoặt lớn trong cuộc sống của bản thân và cũng là một cơ hội lớn để cô có thể hỗ trợ nhiều hơn cho những phụ nữ, trẻ em đang gặp khó khăn.

"Trước giờ Hoà hay làm một mình, giờ thì đã có Hội bên cạnh đồng hành. Hoà tin chắc Hoà sẽ làm tốt hơn và lan toả tốt hơn nữa những công tác xã hội của mình cũng như của Hội. Hoà xin chân thành cảm ơn sự tin tưởng của Đoàn chủ tịch cũng như 789 đại biểu tại đại hội là những người phụ nữ tài giỏi đến từ mọi miền đất nước đã bầu cho em", nữ ca sỹ viết.

Hòa Minzy sinh năm 1995 tại Bắc Ninh, là quán quân của chương trình Học viện Ngôi sao năm 2014.

Sau hơn 10 năm hoạt động âm nhạc, cô sở hữu nhiều bài hit như Rời bỏ, Không thể cùng nhau suốt kiếp, Nếu mai này xa nhau... Năm 2025, ca khúc Bắc Blink của Hòa Minzy trở thành hiện tượng gây sốt mạnh mẽ khắp mạng xã hội.

Ở tuổi 31, Hòa Minzy là một trong những ca sỹ có sức ảnh hưởng lớn trên các nền tảng số, sở hữu nhiều sản phẩm âm nhạc được công chúng yêu thích và đoạt nhiều giải thưởng âm nhạc trong nước, quốc tế. Cô thường xuyên tham gia các chương trình thiện nguyện, hoạt động xã hội và các chiến dịch vì cộng đồng.