Soobin thắng lớn, Hoà Minzy được vinh danh tại giải thưởng Cống hiến 2026

Tối 15/4, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội), Lễ trao Giải thưởng Cống hiến lần thứ 20 diễn ra với chủ đề Vì một Việt Nam rạng rỡ, tôn vinh những đóng góp nổi bật của âm nhạc và thể thao nước nhà. Nổi bật trong đêm trao giải là chiến thắng của Soobin Hoàng Sơn và Hòa Minzy.

Ông Nguyễn Thiện Thuật - Tổng biên tập Báo Thể thao và Văn hoá, Trưởng Ban tổ chức Giải thưởng Cống hiến 2026 phát biểu.

Ban tổ chức nhận định 2025 là năm bùng nổ của âm nhạc Việt, với sự xuất hiện của nhiều concert quy mô lớn, được ví như những “concert Quốc gia”, nơi khán giả không chỉ nghe mà còn “sống cùng âm nhạc”.

Dịp này, một số chương trình tiêu biểu đã được vinh danh bằng Kỷ niệm chương Cống hiến.

Soobin Hoàng Sơn giành 3 cúp tại giải thưởng Cống hiến 2026.

Ở các hạng mục quan trọng, Soobin Hoàng Sơn tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu khi giành cú đúp Nam ca sĩ của năm và Chương trình của năm với live concert “ALL-ROUNDER”.

Không dừng lại ở đó, sản phẩm “Mục hạ vô nhân” (ft. Binz & NSND Huỳnh Tú) cũng được vinh danh ở hạng mục Music Video của năm, giúp nam ca sĩ trở thành gương mặt nổi bật nhất mùa giải. Chuỗi thành tích này cho thấy sự bền bỉ trong sáng tạo và khả năng làm mới mình của Soobin trong dòng chảy âm nhạc đương đại.

Hoà Minzy được vinh danh ở hạng mục "Nữ ca sĩ của năm".

Trong khi đó, Hòa Minzy tiếp tục khẳng định sức hút và độ chín trong sự nghiệp khi được xướng tên ở hạng mục Nữ ca sĩ của năm. Trên sân khấu, nữ ca sĩ không giấu được xúc động khi chia sẻ đây là giải thưởng cô luôn khao khát và sẽ là động lực để tiếp tục cống hiến.

Việc cả Soobin và Hòa Minzy cùng đảm nhận vai trò Đại sứ của mùa giải càng cho thấy sự ghi nhận của giới chuyên môn đối với những nghệ sĩ có sức lan tỏa tích cực, vừa gần gũi với công chúng, vừa giữ được giá trị nghề nghiệp.

Nguyễn Văn Chung giành giải "Nhạc sĩ của năm".

Bên cạnh hai gương mặt nổi bật, nhiều nghệ sĩ và ê-kíp cũng được vinh danh ở các hạng mục quan trọng: nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung giành giải Nhạc sĩ của năm; nhóm sản xuất DTAP được trao Nhà sản xuất của năm; ca sĩ Hương Tràm chiến thắng ở hạng mục Album của năm với “Phao cứu sinh”; trong khi nghệ sĩ trẻ CONGB được xướng tên ở hạng mục Nghệ sĩ mới của năm, đánh dấu sự xuất hiện của những nhân tố mới đầy tiềm năng...

Đáng chú ý, giải thưởng đặc biệt được trao cho nhóm nhạc Nhật Bản Creepy Nuts, như một biểu tượng cho sự giao thoa và kết nối văn hóa quốc tế.

Hương Tràm thắng giải "Album của năm".

Đêm trao giải còn mang đến một không gian nghệ thuật đa sắc với nhiều tiết mục được dàn dựng công phu. Khán giả được chứng kiến những khoảnh khắc bùng nổ qua khúc tráng ca Phù Đổng Thiên Vương (Đức Phúc biểu diễn), sự kiêu hãnh trong Chân cứng đá mềm (Võ Hạ Trâm), hay sức trẻ rực cháy mang tầm vóc quốc tế qua Dù cho tận thế (Erik) và Visual clip Bling Bang-Bang-Born kết hợp cùng vũ đoàn PL. Không gian âm nhạc thăng hoa qua những giọng ca thực lực hàng đầu như Hương Tràm (Say anh), bộ đôi Nguyễn Ngọc Anh - Tô Minh Đức (Lời hẹn ước - Xây mộng)...

Bước sang mùa giải thứ 20, Cống hiến tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những giải thưởng uy tín hàng đầu, phản ánh rõ nét sự chuyển mình mạnh mẽ của thị trường âm nhạc Việt Nam với những nghệ sĩ không ngừng đổi mới, sáng tạo và từng bước tiệm cận các chuẩn mực quốc tế.