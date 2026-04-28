Bỏ câu hát 'lúa chín không cúi đầu', Cẩm Ly-Hòa Minzy trình diễn lời mới ở concert quốc gia

Tối 28/4, Cẩm Ly và Hòa Minzy lần đầu biểu diễn ca khúc Người Việt mình thương nhau chương trình nghệ thuật đặc biệt Âm vang Tổ quốc. Trên sân khấu, lời bài hát được chỉnh sửa phù hợp.

Câu hát "lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu" được thay thế bằng "dẫu bão giông, kiên cường luôn vững vàng". Tiết mục của cả hai vẫn nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả tại đêm nhạc.

Cẩm Ly và Hòa Minzy hát lời mới ca khúc "Người Việt mình thương nhau".

Sáng nay, Tổng đạo diễn Nguyễn Trung Dũng của đêm nhạc Âm vang Tổ quốc cũng chia sẻ với PV Báo Điện tử VTC News việc các nghệ sĩ chủ động liên hệ xin đổi lời ca khúc cho phù hợp hợp hơn với sự kiện nghệ thuật mang tầm quốc gia.

"Qua trao đổi với ê-kíp sản xuất, tôi nhận thấy đây là bài hát hay, phù hợp với chương trình nên tiếp tục giữ lại ca khúc với màn song ca của Cẩm Ly và Hòa Minzy", Tổng đạo diễn cho biết.

MV Người Việt mình thương nhau do Cẩm Ly và Hoà Minzy hát được ra mắt vào tối 23/4. Ca khúc do T Production là đơn vị thực hiện, Châu Đăng Khoa chấp bút với thông điệp tôn vinh những nét đẹp văn hóa cùng tinh thần đoàn kết, yêu thương của người Việt.

Sau khi phát hành, MV lên sóng nhanh chóng thu hút lượng lớn người xem và tạo ra nhiều luồng thảo luận trên mạng xã hội. Bên cạnh những phản hồi tích cực về giai điệu và hình ảnh, ca khúc lại vấp phải tranh cãi xoay quanh câu hát “lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu”. Nhiều ý kiến bày tỏ sự khó hiểu trước cách sử dụng hình ảnh này. Một bộ phận khán giả cho rằng câu hát đi ngược lại ý nghĩa quen thuộc của thành ngữ “lúa chín cúi đầu”.

Câu hát "lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu" gây tranh cãi dữ dội.

Trước những tranh cãi, nhạc sĩ Châu Đăng Khoa khẳng định câu hát không mang hàm ý kiêu ngạo nếu đặt trong mạch cảm xúc về niềm tự hào dân tộc, gắn với những hình ảnh như “người con của nước Nam”, “thương nhau từ bom đạn”. Thông điệp chính là tinh thần không khuất phục trước khó khăn, biến cố.

Nhạc sĩ muốn khắc họa hình ảnh người Việt từng trải qua mất mát, bão giông nhưng vẫn giữ lòng tự tôn, kiên cường và ngẩng cao đầu.

Sau đó trưa 28/4, nam nhạc sĩ cũng thông tin việc chủ động viết lại phần lời mới cho câu hát.

T Production cũng cho biết đã nhận được những phản hồi, ý kiến liên quan đến phần lời hát. Câu hát "lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu" sẽ được thay thế bằng "dẫu bão giông, kiên cường luôn vững vàng".

"Ê-kíp sẽ chỉnh sửa, cập nhật thay lời cho bản cũ ngay khi có bản thu âm mới", người đại diện cho biết.