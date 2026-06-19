Ca sĩ Xuân Nghi xinh tươi trong lễ ăn hỏi

Sáng 19/6, lễ ăn hỏi của Xuân Nghi và ông xã Nhật Minh diễn ra tại nhà riêng cô dâu ở TP.HCM. Không gian buổi lễ được thiết kế tỉ mỉ, nhiều hoa tươi với tông màu chủ đạo là xanh, hồng. Trong ngày đặc biệt, Xuân Nghi diện áo dài truyền thống nền nã, phối với trang sức. Ông xã của nữ ca sĩ cũng mặc áo dài trắng.

Cả hai thực hiện những nghi thức truyền thống trong lễ ăn hỏi. Cha mẹ hai bên gia đình lần lượt trao vàng, quà cho cô dâu, chú rể.

Xuân Nghi rạng rỡ trong ngày vui. Cô chia sẻ: "Trân quý những khoảnh khắc này".

Xuân Nghi và ông xã trong lễ ăn hỏi vào sáng 19/6.

Hôn lễ của Xuân Nghi và chồng sẽ diễn ra tại Việt Nam và Mỹ trong thời gian tới. Ngày trọng đại của bộ đôi có sự tham gia của nhiều bạn bè, đồng nghiệp thân thiết. Một số nghệ sĩ Việt như DJ Mie, Ngọc Thanh Tâm, Ngọc Phước, Dương Hoàng Yến, Gil Lê, Xoài Non, Vũ Ngọc Anh… sẽ có mặt để chúc phúc đôi uyên ương.

Trước khi quyết định về chung một nhà, Xuân Nghi và Nhật Minh đã có hơn 4 năm gắn bó. Ngày 27/2, Nhật Minh thực hiện màn cầu hôn lãng mạn và nhận được cái gật đầu đồng ý từ nữ ca sĩ.

Chia sẻ về người bạn đời, Xuân Nghi dành nhiều lời khen cho sự chín chắn và tình cảm của đối phương. Theo nữ ca sĩ, cả hai làm việc ở những lĩnh vực hoàn toàn khác nhau nhưng luôn dành sự quan tâm và hỗ trợ trong cuộc sống.

Sinh năm 1994, Xuân Nghi nổi tiếng từ nhỏ. Thời gian qua, cô được chú ý thông qua chương trình Chị đẹp đạp gió. Nữ ca sĩ hiện duy trì công việc tại cả Việt Nam và Mỹ. Cô thường xuyên di chuyển giữa hai quốc gia để tham gia các dự án nghệ thuật cũng như sắp xếp cuộc sống cá nhân.