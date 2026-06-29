Ca sĩ Tim xin lỗi sau khi dùng áo tuyển Argentina lau xe gây tranh cãi

(VTC News) -

Tối 29/6, nam ca sĩ Tim đăng tải đoạn clip giải thích về hành động dùng áo đội tuyển Argentina để lau xe gây tranh cãi trên mạng xã hội. Theo đó, nam ca sĩ cho biết làm theo một video ở nước ngoài với mục đích hài hước. Khi thực hiện tại Việt Nam và nhận phải nhiều phản ứng, anh đã quyết định xoá đi.

"Nếu mà đoạn clip gây hiểu lầm cho cộng đồng fan Messi thì tôi xin lỗi. Đối với tôi, Messi đá cũng rất hay. Tuy nhiên vì đây là kỳ World Cup cuối cùng của Ronaldo nên tôi muốn ủng hộ anh ấy hết mình", anh giải thích.

Đáng chú ý khi trong đoạn clip, Tim mặc một chiếc áo tự chế với dòng chữ Messi ở phía trước. Tuy nhiên ở sau lưng lại là tên của Cristiano Ronaldo. Hành động này của nam ca sĩ vẫn tiếp tục nhận phải nhiều phản ứng trái chiều từ khán giả.

Tim giải thích về hành động gây tranh cãi.

Trước đó vào tối 28/6, Tim nhận phản ứng khi đăng tải đoạn clip bị cho là thiếu văn minh.

Theo đó, nam ca sĩ mặc áo số 7 của Cristiano Ronaldo (đội tuyển Bồ Đào Nha) và cầm áo đấu của đội tuyển Argentina để lau xe. Đi kèm là câu nói mang tính đùa vui: "Đợi anh xíu nha, anh rửa xe đến 10 giờ kém 7 rồi anh qua rửa xe cho em".

Hành động này nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh luận. Trong mùa World Cup 2026, Tim thường xuyên chia sẻ các nội dung liên quan đến bóng đá và nhiều lần công khai bày tỏ sự hâm mộ đối với Cristiano Ronaldo. Vì vậy nhiều ý kiến cho rằng nội dung mà Tim truyền tải muốn để cổ vũ cho đội tuyển Bồ Đào Nha, nhưng lại thiếu tinh thần tôn trọng trong thể thao.

Ngoài ra, giọng ca "Món quà vô giá" cũng nhận nhiều chỉ trích vì bị cho rằng đang cố ý tạo sự chú ý.

Trước phản ứng gay gắt của dân mạng, Tim nhanh chóng xoá bỏ clip trên trang cá nhân. Hiện tài khoản của anh cũng đã khoá tính năng bình luận.

Hành động gây tranh cãi của ca sĩ Tim.

Tim (tên thật là Trần Nguyên Cát Vũ) sinh năm 1987. Anh hoạt động ở lĩnh vực ca hát lẫn diễn xuất. Trong sự nghiệp, anh có 2 ca khúc được chú ý là Một vòng trái đất và Món quà vô giá.

Những năm qua, Tim tiếp tục hoạt động đa năng ở nhiều lĩnh vực như sản xuất phim, đạo diễn, giám khảo, MC... Tuy nhiên người ta dần quên Tim trong vai trò ca sĩ, bởi những sản phẩm mà anh mang lại chưa tạo ra dấu ấn rõ rệt và thuyết phục được số đông khán giả hâm mộ. Nhiều năm trôi qua, anh vẫn chưa tìm được lối đi phù hợp cho bản thân trên con đường âm nhạc.

Bên cạnh sự nghiệp mờ nhạt, Tim lại là cái tên được chú ý nhiều hơn bởi chuyện đời tư. Anh từng có cuộc hôn nhân với ca sĩ Trương Quỳnh Anh trước khi cả hai quyết định "đường ai nấy đi" vào năm 2018.