Ca sĩ Tim hứng chỉ trích dữ dội khi dùng áo của đội tuyển Argentina để lau xe

(VTC News) -

Trên trang cá nhân, nam ca sĩ Tim gây chú ý khi đăng tải đoạn clip bị cho là thiếu văn minh. Theo đó, nam ca sĩ mặc áo số 7 của Cristiano Ronaldo (đội tuyển Bồ Đào Nha) và cầm áo đấu của đội tuyển Argentina để lau xe. Đi kèm là câu nói mang tính đùa vui: "Đợi anh xíu nha, anh rửa xe đến 10 giờ kém 7 rồi anh qua rửa xe cho em".

Đoạn clip gây tranh cãi của Tim.

Hành động này nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh luận. Trong mùa World Cup 2026, Tim vốn thường xuyên chia sẻ các nội dung liên quan đến bóng đá và nhiều lần công khai bày tỏ sự hâm mộ đối với Cristiano Ronaldo. Vì vậy nhiều ý kiến cho rằng nội dung mà Tim truyền tải muốn để cổ vũ cho đội tuyển Bồ Đào Nha, nhưng lại thiếu tinh thần tôn trọng trong thể thao. Ngoài ra, giọng ca "Món quà vô giá" cũng nhận nhiều chỉ trích vì bị cho rằng đang cố ý tạo sự chú ý.

Trước phản ứng gay gắt của dân mạng, Tim nhanh chóng xoá bỏ clip trên trang cá nhân. Hiện tài khoản của anh cũng đã khoá tính năng bình luận.

Tim (tên thật là Trần Nguyên Cát Vũ) sinh năm 1987. Anh hoạt động ở lĩnh vực ca hát lẫn diễn xuất. Trong sự nghiệp, anh có 2 ca khúc được chú ý là Một vòng trái đất và Món quà vô giá.

Những năm qua, Tim tiếp tục hoạt động đa năng ở nhiều lĩnh vực như sản xuất phim, đạo diễn, giám khảo, MC... Tuy nhiên người ta dần quên Tim trong vai trò ca sĩ, bởi những sản phẩm mà anh mang lại chưa tạo ra dấu ấn rõ rệt và thuyết phục được số đông khán giả hâm mộ. Nhiều năm trôi qua, anh vẫn chưa tìm được lối đi phù hợp cho bản thân trên con đường âm nhạc.

Tim có sự nghiệp nghệ thuật mờ nhạt.

Bên cạnh sự nghiệp mờ nhạt, Tim lại là cái tên được chú ý nhiều hơn bởi chuyện đời tư. Từng có cuộc hôn nhân với ca sĩ Trương Quỳnh Anh, song cặp đôi quyết định "đường ai nấy đi".

Trong một chương trình, khi nói về chuyện tìm kiếm mối quan hệ mới, Tim tâm sự sau nhiều biến cố xảy ra, anh khó mở lòng.

“Bây giờ tôi muốn thương hơn là yêu. Vì tình thương có nhiều mặt khác nữa, nó giúp chúng ta đi lâu dài hơn”, anh chia sẻ.

Nam ca sĩ thừa nhận ở hiện tại không chủ động tìm kiếm. Thay vào đó, anh tin vào duyên số. Nam ca sĩ bộc bạch: “Tôi thích một câu chuyện vô tình chứ không muốn đi tìm. Chẳng hạn trong một buổi cà phê mình bất ngờ gặp một người hợp ý. Tôi vẫn đang chờ đợi điều đó”.