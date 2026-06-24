'Tỷ phú ngầm' chuyên đóng vai phụ phim Châu Tinh Trì, lập di chúc ở tuổi U60
Ngoài gia thế hiển hách, nam diễn viên Đặng Triệu Tôn gây chú ý bởi mối quan hệ gắn bó với ba bạn gái và quyết định lập sẵn di chúc do sức khỏe có dấu hiệu giảm sút.
Tình yêu từ phim tới đời thật của 'Dương Quá - Tiểu Long Nữ đẹp đôi nhất màn ảnh'
Lý Minh Thuận và Phạm Văn Phương là cặp đôi đẹp nhất màn ảnh, nên duyên sau khi hợp tác trong “Thần điêu đại hiệp” năm 1998.
'Vua hài châu Á' Châu Tinh Trì tuổi 64: Tài sản 8.800 tỷ và chiếc áo mặc suốt 3 năm
Sở hữu khối tài sản khổng lồ, song tài tử đình đám Châu Tinh Trì lại duy trì lối sống giản dị đến khó tin.
Tài tử châu Á gây sốt ở World Cup 2026: Cao 1m85, vướng tin hẹn hò Lưu Diệc Phi
Ngôi sao Trung Quốc đang là cái tên được tìm kiếm sau khi thực hiện cú sút trước cuộc đối đầu giữa Tây Ban Nha và Ả Rập Xê Út ở World Cup 2026.
Nhận định, dự đoán tỷ số Ecuador vs Đức: Siêu dự bị Undav lấy suất đá chính
Nhận định Ecuador vs Đức, bảng E World Cup 2026 (3h ngày 26/6): Phân tích phong độ, lực lượng, đội hình dự kiến và dự đoán tỷ số trận Ecuador đấu với Đức.
Khám phá làn trượt nước thế hệ mới đầu tiên trên thế giới tại Hòn Thơm
Không ngừng làm mới trải nghiệm để du khách luôn có điều bất ngờ mỗi lần trở lại Phú Quốc, Sun World Hon Thom tiếp tục bổ sung những sản phẩm giải trí hoàn toàn mới.
Cách làm trứng chần không bị vỡ
Trứng chần hoàn hảo đòi hỏi lòng trắng ôm trọn lòng đỏ tan chảy bên trong; mẹo làm trứng chần không bị vỡ sẽ giúp bạn chinh phục món ăn này.
XSMT 24/6/2026 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay
(VTC News) - XSMT 24/6/2026, kết quả xổ số miền Trung hôm nay, thứ 4 ngày 24/6 được cập nhật trực tiếp lúc 17h15. Theo dõi KQXSMT mới nhất, chính xác nhất.
Link xem trực tiếp Thụy Sĩ vs Canada 2h ngày 25/6
Cập nhật link xem trực tiếp Thụy Sĩ vs Canada: Đầy đủ thông tin giờ thi đấu, kênh phát sóng, hướng dẫn xem World Cup 2026 trên VTV.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương
Ngày 24/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự và chỉ đạo Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương.
Link xem trực tiếp Bosnia & Herzegovina vs Qatar 2h ngày 25/6
Cập nhật link xem trực tiếp Bosnia & Herzegovina vs Qatar: Kênh phát sóng, giờ bóng lăn, thông tin trận đấu và cách xem online tại World Cup 2026.
3 năm qua điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Hà Nội tăng giảm thế nào?
Phụ huynh và thí sinh có thể tham khảo điểm chuẩn trường Đại học Công nghiệp Hà Nội 3 năm gần nhất để đưa ra lựa chọn ngành nghề phù hợp.
Ông Phạm Nhật Vượng rời ghế Tổng Giám đốc VinFast
Dù rời ghế Tổng Giám đốc Công ty CP Sản xuất và Kinh doanh VinFast, đơn vị nắm mảng sản xuất tại Việt Nam, nhưng ông Vượng vẫn là Tổng Giám đốc VinFast toàn cầu.
30 đoàn thể thao tranh tài tại Giải thể thao học sinh phổ thông toàn quốc
Giải thể thao học sinh phổ thông toàn quốc 2026 chính thức khai mạc tại Lâm Đồng, quy tụ 30 đoàn đại diện các tỉnh, thành trên cả nước.
Chợ Bình Triệu và 200 hộ dân hoàn tất trả mặt bằng mở rộng Quốc lộ 13
200 hộ dân cùng trường Đại học Luật TP.HCM, chợ Bình Triệu đã bàn giao mặt bằng, tháo dỡ công trình để phục vụ dự án mở rộng Quốc lộ 13.
Ronaldo ghi bàn tạo sốt vé World Cup 2026, giá 1,5 tỷ đồng vẫn có người mua
Sức hút của Cristiano Ronaldo khiến giá vé trận Bồ Đào Nha vs Colombia tại World Cup 2026 tăng chóng mặt, trong đó vé VIP được rao bán với giá hơn 1,5 tỷ đồng.
Xét nghiệm máu tầm soát đa ung thư SPOT-MAS 10 được FDA Hoa Kỳ công nhận
SPOT-MAS 10 đã nhận Breakthrough Device Designation - Công nhận thiết bị đột phá từ Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA).
Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII gồm 123 Ủy viên
Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 thông qua đề án Ban Chấp hành Trung Đoàn khóa XIII gồm 123 Ủy viên.
Bình luận