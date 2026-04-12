C06 mang dấu ấn nổi bật trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia

Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh.

Sáng 12/4, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh.

Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Vũ Văn Tấn, Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội nhấn mạnh, buổi lễ là dịp để nhìn lại những chiến công của lực lượng công an nói chung và lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội nói riêng.

Đồng thời, đây cũng là dịp ôn lại những chặng đường lịch sử và tri ân sâu sắc của các thế hệ chiến sĩ Quản lý hành chính về trật tự xã hội đã tâm huyết, sáng tạo, trí tuệ trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự. Qua đó, khẳng định bản lĩnh, nhiệt huyết và truyền thống của lực lượng gần dân, sát dân, cùng Nhân dân xây dựng xã hội trật tự, an toàn trong kỷ nguyên mới.

Thiếu tướng Vũ Văn Tấn cho biết, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng trực tiếp là Đảng ủy Công an Trung ương, lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội luôn nhận thức đúng, giải pháp sáng tạo, đột phá hiệu quả và giá trị trực tiếp đến người dân.

Từ những ngày đầu quản lý cư trú, định danh công dân chưa có pháp lý, từ quản lý thủ công manh mún đến quản lý bằng sổ hộ khẩu, tàng thư giấy đến nay quản lý hệ thống công nghệ thông tin với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư tạo lập dữ liệu thời gian thực, kết nối khai thác và bỏ hồ sơ giấy.

Từ không có định danh công dân đến có định danh duy nhất bằng CMND, đến nay đã có định danh bằng thẻ căn cước gắn chip tích hợp nhiều loại giấy tờ chuẩn ICAO quốc tế bảo đảm liên thông sử dụng, liên thông quốc tế và đỉnh cao của công nghệ hiện nay là thẻ căn cước điện tử trên nền tảng định danh Quốc gia, trên ứng dụng VNeID người dân ở nhà kết nối không cần phải xuất trình thẻ căn cước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh đến Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an). (Ảnh: Trọng Phú)

Đặc biệt, trong giai đoạn cả nước đồng lòng chung sức cùng Đảng và Nhà nước bước vào kỷ nguyên số, lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội được Đảng và Nhà nước đầu từ chính quy – hiện đại, giao trọng trách vận hành quản trị cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư - Căn cước - Định danh và xác thực điện tử.

Cục đã tham mưu Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an trình Chính phủ ban hành và triển khai Đề án 06 với 5 mục tiêu cắt giảm thủ tục hành chính, cần gắn hồ sơ và đẩy mạnh dịch vụ công trực tiếp; phát triển công dân số; phát triển kinh tế số; tạo lập kho dữ liệu dùng chung phục vụ kết nối chia sẻ.

Cũng theo Cục trưởng C06, trong 4 năm triển khai Đề án 06, Việt Nam tăng 15 bậc lên vị trí 71/193 Quốc gia về Chính phủ điện tử. Ngân hàng Thế giới đánh giá VNeID được xếp vào 5 nước tiên tiến dẫn đầu trong khu vực ASEAN cùng Singapore, Thái Lan, Indonesia. Và theo sách trắng của NEC Nhật Bản về chuyển đổi số VNeID, căn cước của Việt Nam đã kiến tạo một thế giới tươi sáng hơn cùng Đan Mạch và Ấn Độ.

Và theo đánh giá công bố của NIST (Viện tiêu chuẩn và công nghệ Quốc gia Mỹ), Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên, cùng Pháp, Tây Ban Nha, Slovakia, Hoa Kỳ công bố đạt tiêu chuẩn xác thực chống giả mạo khuôn mặt (qua áp VneID) Ibeta lever2 cao nhất hiện nay.

Trong 4 năm, triển khai Đề án 06 giúp tiết kiệm 46.207 tỷ đồng từ dịch vụ công, tạo lập tra cứu dữ liệu, phát triển kinh tế, riêng năm 2025, tiết kiệm hơn 12.000 tỷ đồng.

6 trọng tâm trong kỷ nguyên mới

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội và Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh: "Trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, sự phát triển của khoa học công nghệ đặt ra những yêu cầu cao hơn đối với chất lượng phương thức quản trị, nền hành chính hiện đại, minh bạch, hiệu năng, hiệu lực và hiệu quả, chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, tạo nền tảng cho phát triển đất nước nhanh, bền vững”.

Thủ tướng chỉ đạo, thời gian tới, lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cần thực hiện tốt sáu trọng tâm sau.

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa chủ trương, đường lối, chính sách, chiến lược của Đảng, Nhà nước về bảo đảm an ninh, trật tự, chuyển đổi số quốc gia, cải cách hành chính, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Kiên định mục tiêu bảo đảm an ninh, trật tự là cốt lõi; kiến tạo phát triển là trọng tâm; người dân, doanh nghiệp là trung tâm phục vụ; tiên phong trong chuyển đổi tư duy quản trị quốc gia hiện đại.

Thứ hai, nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện thể chế về quản lý trật tự xã hội, thực hiện phương châm đi trước, mở đường cho đổi mới, bảo đảm kỷ cương, an ninh, an toàn; tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo hành lang pháp lý đồng bộ cho quản lý hành chính và quản trị dữ liệu, chuyển đổi số; gắn với cải cách thủ tục hành chính, lấy hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp làm thước đo cao nhất.

Thứ ba, tiếp tục giữ vững vai trò tiên phong, nòng cốt trong chuyển đổi số quốc gia; bảo đảm dữ liệu luôn "đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung"; đồng thời đẩy mạnh việc tích hợp, kết nối và chia sẻ dữ liệu, hình thành hệ sinh thái dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp.

Thứ tư, tiếp tục đổi mới hơn nữa tư duy, phương pháp làm việc, chuyển mạnh từ "quản lý" sang "quản trị quốc gia hiện đại", từ xử lý theo lối hành chính sang tác phong chuyên nghiệp, hiện đại, khoa học, dựa trên dữ liệu.

Thứ năm, tăng cường hợp tác quốc tế, đẩy mạnh hoạt động chuyển giao công nghệ, tiếp thu, làm chủ tri thức, công nghệ tiên tiến.

Thứ sáu, đặc biệt coi trọng và đề cao nhiệm vụ bảo vệ an ninh mạng, an toàn hệ thống, an toàn dữ liệu, bảo vệ dữ liệu cá nhân, bảo vệ bí mật nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.